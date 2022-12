Aujourd'hui, les communautés musulmanes chiites imamites ismaéliennes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent l'anniversaire de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés musulmanes chiites imamites ismaéliennes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le 86e anniversaire de leur chef spirituel, Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV.

Chef de file humanitaire mondial et philanthrope respecté, l'Aga Khan travaille sans relâche pour combattre la pauvreté, défendre les droits des personnes vulnérables, faire progresser l'égalité des genres ainsi qu'améliorer les soins de santé et l'éducation.

Tout au long de sa vie, l'Aga Khan a été un ardent défenseur de la paix, de la diversité et du pluralisme, des valeurs partagées par tous les Canadiens et Canadiennes. Grâce à la Fondation Aga Khan Canada et au Centre mondial du pluralisme, le travail de Son Altesse a permis d'aider certaines des personnes les plus vulnérables au monde. Son œuvre nous rappelle qu'il nous incombe collectivement de soutenir ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, l'occasion nous est également offerte de reconnaître la contribution de Son Altesse à la population canadienne. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a nommé l'Aga Khan citoyen canadien honoraire et lui a décerné le titre de Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je profite de l'occasion pour me joindre aux communautés musulmanes chiites imamites ismaéliennes afin de célébrer l'anniversaire de Son Altesse l'Aga Khan et de lui adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Salgirah Khushiali Mubarak!

