Les musulmans du Canada et du monde entier célèbrent l'Aïd al-Fitr, un événement joyeux qui marque la fin du ramadan.

OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Ce soir au coucher du soleil, les communautés musulmanes au Canada et du monde entier célèbreront l'Aïd el-Fitr, ce qui marque la fin du mois sacré du Ramadan.

Aïd el-Fitr est l'une des fêtes les plus importantes de la foi islamique. C'est un moment où les membres des communautés musulmanes se rassemblent le matin pour faire des prières spéciales, partager des repas, échanger des cadeaux et célébrer avec leur famille et leurs proches. Après un mois de jeûne et de réflexion spirituelle, Aïd el-Fitr est une occasion joyeuse pour les communautés et un temps de célébration.

Alors que nous célébrons l'Aïd el-Fitr, nous devons également reconnaître les récents actes de violence envers les communautés musulmanes à travers le Canada. Personne au Canada ne devrait se sentir en danger dans sa communauté, son lieu de culte ou chez soi et nous devons dénoncer la haine sous toutes ses formes, chaque fois et partout où elle se produit.

Notre gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l'islamophobie en nommant Amira Elghawaby comme première représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie. La haine a des conséquences et nous ne pouvons pas permettre qu'elle mine notre tissu social et notre bien-être.

Prenons exemple sur les valeurs de compassion, de gratitude et de générosité qui sont au cœur de l'islam alors que nous saisissons cette occasion de reconnaître les nombreuses contributions importantes que les Canadiens musulmans ont apportées et continuent d'apporter à notre pays.

En tant que ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tous ceux qui célèbrent un Aïd al-Fitr joyeux et béni. Aïd Mubarak !

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mahreen Dasoo, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]