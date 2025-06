Le gouvernement du Canada souligne la Fête nationale du Québec

OTTAWA, ON, le 24 juin 2025 /CNW/ - Bonne Fête nationale à tous les Québécois et les Québécoises!

En tant que fier Québécois, le 24 juin est pour moi l'occasion de célébrer notre histoire, notre magnifique langue française, notre patrimoine ainsi que les traditions et valeurs qui façonnent notre Belle Province.

Le Québec a vu grandir des artistes, des auteurs, des athlètes, des chefs d'État et tant d'autres personnalités hors du commun qui ont marqué les époques. Ce 24 juin, célébrons ensemble ces figures qui nous rassemblent, qui font notre fierté nationale et qui font rayonner le Québec et notre culture partout dans le monde.

En cette journée de la Saint-Jean-Baptiste, soulignons aussi la richesse de notre culture, qui fait la force de notre identité canadienne.

La Fête nationale du Québec est également une occasion de reconnaître l'apport important des peuples autochtones et des communautés issues de la diversité, qui enrichissent le Québec.

Je vous invite à participer aux festivités en grand nombre et à faire briller la fierté québécoise!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]