L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, souhaite aux francophones et francophiles du Canada une excellente Saint-Jean-Baptiste.

OTTAWA, ON, le 24 juin 2025 /CNW/ - Le 24 juin, c'est le cœur en fête que des millions de Canadiennes et Canadiens célèbrent la Saint-Jean-Baptiste, un moment fort de fierté, de culture et de célébrations pour tous ceux et celles qui partagent l'amour de la langue française.

La francophonie est au cœur de notre histoire et continue de façonner l'identité de notre pays. Chaque mois de juin, cette fête revêt une signification particulière pour beaucoup d'entre nous. Qu'il s'agisse de célébrer entre amis, de passer du temps en famille ou de chanter en chœur les refrains d'artistes francophones qui ont bercé notre jeunesse ou marqué nos années les plus récentes, la Saint-Jean-Baptiste rassemble et fait vibrer la population.

Aujourd'hui, c'est ainsi l'occasion de célébrer toute la beauté, la richesse et l'énergie de cette francophonie canadienne, forte de 10 millions de personnes qui parlent français, d'un océan à l'autre.

Je vous invite à prendre part aux festivités dans votre région et à vous laisser porter par la musique, les traditions et cette langue vibrante qui fait rayonner notre culture et notre identité nationale!

Bonne Saint-Jean-Baptiste!

