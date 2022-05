La communauté musulmane au Canada et ailleurs dans le monde célèbre l'Aïd el-Fitr, qui souligne la fin du ramadan

OTTAWA, ON, le 1er mai 2022 /CNW/ - Lorsque le soleil se couchera ce soir, la communauté musulmane au Canada et ailleurs dans le monde célébrera l'Aïd el-Fitr, qui souligne la fin du ramadan.

Dans le cadre de cette fête, les membres de la communauté se réuniront pour faire des prières matinales, partager des repas, s'échanger des présents et célébrer avec leurs parents et leurs proches. L'Aïd el-Fitr leur offre la chance d'honorer les valeurs fondamentales de l'Islam, dont la générosité, la compassion et la paix. Cette journée donne aussi l'occasion de reconnaître les contributions de la population canadienne musulmane au pays.

Pendant que la communauté célèbre la joie et le renouveau qu'apporte l'Aïd el-Fitr, nous devons également reconnaître que les Canadiens musulmans continuent de faire face à la réalité inacceptable de la haine, de la discrimination et de l'islamophobie. Ces actes de violence n'ont pas leur place dans notre pays.

Notre gouvernement continuera à contribuer à la lutte contre la haine et la discrimination au Canada. Grâce au budget de 2022, nous investissons 85 millions de dollars sur 4 ans pour soutenir une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et le Plan d'action de lutte contre la haine. De plus, nous nommerons un représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie.

Ce sont là des étapes déterminantes qui nous permettront de cheminer aux côtés des communautés et des personnes touchées pour contrer les forces qui tentent de nous diviser.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à toutes les personnes qui observent l'Aïd el-Fitr des célébrations joyeuses et saintes. Aïd Moubarak!

