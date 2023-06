Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Aujourd'hui, les communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde se rassemblent pour célébrer l'Aïd al-Adha

OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui le début de l'Aïd al-Adha, que nous appelons aussi Fête du sacrifice. Cette célébration marque la fin du Hajj, le pèlerinage annuel des musulmanes et musulmans à La Mecque.

Ce moment revêt une grande signification pour les communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde. L'Aïd al-Adha est l'occasion de réfléchir et d'exprimer notre gratitude; cette fête nous rappelle toute l'importance de faire preuve d'altruisme et de solidarité envers les personnes moins privilégiées.

En ce jour, familles, amis et communautés se réunissent pour prier, échanger des présents et partager des repas. C'est le moment tout indiqué pour reconnaître la contribution remarquable - passée et présente - des Canadiennes et Canadiens de confession musulmane à notre tissu culturel, social et économique.

Durant ce jour béni, pensons à ceux et celles qui font face à l'adversité et vivent des difficultés. Nous nous devons d'aider les gens dans le besoin si nous voulons un pays où personne n'est laissé pour compte. Le gouvernement du Canada reste déterminé à créer une société inclusive permettant à quiconque, peu importe ses origines, de prospérer et de s'épanouir. Ensemble, travaillons à bâtir un pays qui célèbre nos différences et qui est uni dans son engagement envers la paix, l'harmonie et la compréhension.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent l'Aïd al-Adha une fête heureuse et paisible. J'invite toute la population à tendre la main à ses voisins, amis et collègues musulmans et à partager sa joie en cette occasion.

Aïd Moubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

