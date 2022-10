Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de Dussehra

Le 5 octobre, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Dussehra, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier hindou

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le 5 octobre, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Dussehra, qui marque la fin de Navratri, une fête qui s'étend sur neuf jours.

En cette journée spéciale, parents et amis se rassemblent pour prier, partager un repas et prendre part à des prestations colorées afin de souligner le triomphe du bien sur le mal. Dussehra se veut aussi l'occasion idéale pour reconnaître et apprécier l'apport précieux - passé et présent - des Canadiens et des Canadiennes hindous à notre société.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage toute la population à se renseigner sur la façon dont les Canadiennes et les Canadiens hindous contribuent à l'édification du pays diversifié et inclusif qui nous rend si fiers.

J'offre mes meilleurs vœux de bonheur et de félicité à tous ceux et celles qui célèbrent Dussehra!

SOURCE Patrimoine canadien

