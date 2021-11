Aujourd'hui, les communautés hindoue, jaïne et bouddhiste au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Diwali ou la fête des Lumières

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, aux quatre coins du Canada et du monde, les membres des communautés hindoue, jaïne et bouddhiste célèbrent Diwali ou la fête des Lumières.

Ce joyeux festival marque un temps de réflexion sous le signe de l'amour et de la compassion pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Les célébrations consistent traditionnellement à allumer des diyas (bougies), à prier, à partager un repas et à échanger des cadeaux et des friandises. Symboliquement, Diwali évoque la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de l'espoir sur le désespoir et du savoir sur l'ignorance.

En cette année du 50e anniversaire de la politique canadienne sur le multiculturalisme, j'encourage la population canadienne à en apprendre davantage sur la vitalité et la diversité culturelles des communautés hindoue, jaïne et bouddhiste au pays.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite une heureuse et lumineuse fête, en sécurité, à tous ceux et celles qui célèbrent Diwali.

