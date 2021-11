OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes du Canada et du monde entier célèbrent Bandi Chhor Divas. Cette fête |commémore la sortie de prison, au XVIIe siècle, du sixième gourou ou chef spirituel Hargobind Sahib qui avait refusé d'être libéré à moins que 52 rois et princes innocents ne soient également libérés.



Bandi Chhor Divas nous rappelle l'importance de la justice sociale, des droits de la personne et de la liberté. Dans le cadre de cette célébration traditionnelle, parents et amis se rassemblent pour prier, allumer des diyas et festoyer ensemble.



Cette fête est aussi l'occasion pour la population canadienne de célébrer la riche culture sikhe et son importante contribution au Canada que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un pays plus juste et plus inclusif.



À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite une très joyeuse fête de Bandi Chhor Divas à tous ceux et celles qui la célèbrent.

