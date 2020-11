Cette année, le thème de la Semaine de l'histoire du Canada est « Explorer l'histoire de l'environnement et du climat au Canada »

GATINEAU, QC, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Cette semaine, nous célébrons la Semaine de l'histoire du Canada. Le thème retenu cette année, « Explorer l'histoire de l'environnement et du climat du Canada », met en lumière les réalisations historiques au Canada en matière de conservation et de préservation, de science et d'activisme climatiques ainsi que de gérance environnementale par les Autochtones.

Créée en 2014 afin de faire mieux connaître l'histoire du Canada et de promouvoir l'engagement civique et le respect mutuel entre les Canadiens et Canadiennes, la Semaine de l'histoire du Canada est un moment de réflexion, d'apprentissage et de partage.

Pendant cette semaine et tout au long de l'année, je vous invite à prendre le temps de découvrir les récits, les gens et les événements qui ont influencé le cours de l'histoire environnementale et climatique du Canada. Consultez le magazine numérique et les trois vidéos qui relatent les grandes histoires environnementales de notre pays. N'hésitez pas à partager ce que vous avez appris sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #SemaineHistoire2020!

Je vous souhaite une excellente Semaine de l'histoire du Canada 2020!

Suivez-nous sur Twitter : @Patrimoinecdn, @soistoimeme_ca, @SportCanada_Fr, @VivezlaCapitale

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca