Le 15 février, nous soulignons le Jour du drapeau national du Canada

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le Jour du drapeau national du Canada. Le 15 février 1965, l'unifolié rouge et blanc est hissé pour la première fois au pays. Il s'agit alors d'un nouveau symbole illustrant notre identité canadienne et véhiculant les valeurs d'égalité, de diversité et d'inclusion que nous avons en partage.

En ces temps difficiles, il est réconfortant de savoir que nous vivons dans un pays dont nous pouvons être fiers. Unis sous le même drapeau, les Canadiens et Canadiennes surmonteront ensemble cette pandémie. L'unifolié incarne qui nous sommes en tant que Canadiens : le drapeau nous représente et nous le représentons!

J'invite les familles, les enseignants et toute la population à consulter notre page Web pour en apprendre plus sur l'histoire et la signification de notre drapeau et téléverser les activités et le matériel didactique mis à leur disposition. J'encourage également tout le monde à partager sur les médias sociaux des images et des réflexions personnelles sur la signification du drapeau du Canada et à le relayer virtuellement en utilisant le mot-clic #DrapeauCanadien.

Le 15 février, célébrons ensemble, d'un bout à l'autre du pays. Même si nous sommes éloignés physiquement, notre drapeau nous rassemble, en pensée. Joyeux Jour du drapeau national du Canada!

