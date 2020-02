Déclaration du ministre Guilbeault à l'occasion du 55e anniversaire du drapeau national

Le 15 février est le Jour du drapeau national du Canada

OTTAWA, le 15 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons le Jour du drapeau national du Canada. Le 15 février 1965 flottait pour la toute première fois un nouvel emblème qui nous ressemble et nous rassemble. Débutait ainsi une nouvelle époque pour notre pays, une époque qui a vu le Canada se distinguer par son courage, sa créativité et son ouverture, ainsi que par la passion et la compassion des gens qui y vivent.

Cette journée est l'occasion idéale d'afficher votre fierté d'être Canadien et de célébrer ce drapeau qui nous unit d'un bout à l'autre du pays.

Je vous invite à célébrer le Jour du drapeau national du Canada en relevant le défi Prenez-vous en photo avec le drapeau et en publiant vos meilleures photos sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #DrapeauCanadien. Vous pouvez également visiter le site Web de Patrimoine canadien pour en apprendre davantage sur les 55 ans d'histoire de notre drapeau.

En ce 15 février, que vous soyez au pays ou à l'étranger, prenez un moment pour publier une photo de vous avec le drapeau canadien : une source d'inspiration et de fierté pour chacun de nous!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), communiquez avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, 819-997-7788

