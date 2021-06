Le 24 juin, célébrons les francophones du pays à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste!

GATINEAU, QC, le 24 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Jean-Baptiste, qui offre aux francophones des quatre coins du pays l'occasion de célébrer leur langue et leurs traditions.

En cette journée symbolique, nous sommes près de 8 millions au pays à afficher notre fierté d'être francophones. Dans le monde, nous sommes 300 millions à célébrer toute la diversité et la beauté de notre francophonie. Bien que notre héritage culturel soit diversifié, la francophonie nous unit et nous remplit de fierté.

La Saint-Jean-Baptiste met en lumière les contributions importantes des francophones au pays diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui. Elle nous donne aussi la chance de reconnaître les pans difficiles de notre histoire, et d'y réfléchir, ainsi que d'en apprendre davantage les uns des autres dans un esprit rassembleur et de solidarité.

Cette année encore, les célébrations seront différentes. En raison de la pandémie de COVID-19, les festivités se dérouleront conformément aux mesures de santé publique locales. Néanmoins, la population canadienne aura un large éventail d'activités amusantes et intéressantes.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, j'invite tout le monde à profiter de cette journée pour faire rayonner la culture francophone.

Bonne Saint-Jean-Baptiste!

