Le 24 juin, célébrons le Québec!

GATINEAU, QC, le 24 juin 2021 /CNW Telbec/ - Je suis heureux de me joindre aujourd'hui aux Québécoises et aux Québécois pour célébrer la Fête nationale du Québec.

Au cours des derniers mois, nous avons mis à profit notre résilience, notre entraide et notre générosité afin de nous adapter aux nombreux changements et bouleversements provoqués par la pandémie. En ces temps incertains, notre solidarité a été d'une grande importance.

La Fête nationale du Québec, précieuse, rassembleuse et festive, prend tout son sens cette année. Elle nous permet de sortir enfin un peu de l'isolement pour nous amuser et nous retrouver, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Profitons aussi de cette journée pour prendre conscience des chapitres plus difficiles de notre histoire et pour faire preuve de solidarité et de bienveillance les uns envers les autres.

Alors que des jours meilleurs sont à nos portes, profitons de cette journée pour célébrer notre identité, nos artistes et notre culture diversifiée.

Joyeuse Fête nationale à toutes et à tous!

