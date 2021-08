Déclaration du ministre Guilbeault à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020

Damian Warner a été désigné comme porte-drapeau d'Équipe Canada à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020

GATINEAU, QC, le 8 août 2021 /CNW Telbec/ - Au nom du gouvernement du Canada et de toute la population canadienne, je tiens à féliciter chaleureusement Damian Warner (Athlétisme) qui a été désigné comme porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020.



Les performances inspirantes de Damian Warner en athlétisme lui ont valu une médaille d'or aux Jeux. Damian Warner est un exemple édifiant de la capacité des Canadiens et Canadiennes à faire face à l'adversité. Il a représenté le Canada avec distinction et sera une source d'inspiration pour les jeunes pendant de nombreuses années.



Le gouvernement du Canada sait à quel point le chemin a été difficile pour tous les athlètes canadiens. Nous avons d'ailleurs pris l'initiative de financer le sport pendant la pandémie, notamment en soutenant le sport de haut niveau et la promotion de modes de vie sains.



Tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leurs origines, leur culture et leur identité, ont la pratique du sport en commun; ensemble, ils participent à des activités et réalisent de véritables exploits. Voilà qui illustre parfaitement notre vision d'une société ouverte et inclusive, où tout le monde peut s'épanouir et prospérer.



Nos athlètes de haut niveau ont été généreux en retour et ont accompli de grandes choses. Toute la population canadienne sera extrêmement fière de voir Damian Warner à la tête de la délégation canadienne durant la cérémonie de clôture le 8 août.

Les membres d'Équipe Canada ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tout en veillant à leur sécurité. Continuons à les encourager tandis qu'ils en sont aux dernières heures des Jeux et à leur montrer toute la fierté qu'ils nous inspirent. Allez, Canada!

SOURCE Patrimoine canadien

