Miranda Ayim et Nathan Hirayama portent fièrement les espoirs et les rêves des athlètes du Canada durant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020

GATINEAU, QC, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous vivons, au Canada et dans le monde entier, un moment fort spécial. Malgré une année particulièrement difficile, les athlètes canadiens ont persévéré et se sont entraînés inlassablement tout en protégeant leur famille et leur communauté. Maintenant, de nos 370 athlètes, 30 à 40 défilent fièrement dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Je désire féliciter Miranda Ayim (basketball) et Nathan Hirayama (rugby), qui ont été désignés comme porte-drapeaux. Ces extraordinaires athlètes excellent dans leur discipline respective. Quelle joie de les voir à la tête d'Équipe Canada en vue de cette compétition internationale! Je sais que les jeunes Canadiens et Canadiennes vouent un immense respect à ces deux athlètes et que ceux-ci les inciteront à changer les choses pour eux-mêmes, pour leur collectivité et pour la planète entière.

Le chemin jusqu'ici a été ardu. Nos athlètes se sont entraînés dans des amphithéâtres vides et des gymnases, des sentiers et des piscines de fortune; ils ont repoussé leurs limites, tout en respectant les protocoles liés à la COVID-19. Le gouvernement du Canada a soutenu leur quête d'excellence par divers moyens, comme le Fonds d'urgence relatif à la COVID-19. Nul doute que tous ces efforts en valent la peine, car nos athlètes se retrouvent aux Jeux, illustrant parfaitement leur incroyable résilience et leur force de caractère, sans oublier l'appui indéfectible de leur famille et de leur communauté. Je les félicite tous et toutes!

Le Canada s'assure que la santé et la sécurité de nos équipes, de nos hôtes et de quiconque prenant part aux Jeux figurent en tête des priorités.

Le sport est un excellent véhicule pour faire rayonner notre vision d'une société ouverte et inclusive, où tout le monde peut s'épanouir et prospérer. Alors que s'amorcent les Jeux de Tokyo 2020, je suis fier d'encourager notre incroyable équipe. Allez, Canada!

