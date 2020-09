OTTAWA, ON, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait la déclaration suivante aujourd'hui au sujet de la Journée mondiale de la mer :

« Le Canada possède le plus long littoral du monde, il s'étend sur plus de 243 000 kilomètres, borde trois océans et comprend les Grands Lacs. Les eaux canadiennes comprennent le plus grand système d'eau douce sur terre. La protection du milieu marin et des usagers des océans et des voies navigables est essentielle. C'est pourquoi le thème de la Journée mondiale de la mer de l'Organisation maritime internationale (OMI) de cette année, « Des transports maritimes durables au service d'une planète durable », est de la plus haute importance pour notre pays.

« Cette année, la pandémie de COVID-19 a posé bien des défis en première ligne, que ce soit au pays ou à l'étranger. Nous remercions notre industrie maritime de travailler sur des moyens durables qui contribuent à l'économie canadienne. Nous remercions les innombrables gens de mer dévoués qui travaillent sans relâche en première ligne pour garantir la circulation sécuritaire des personnes et des marchandises essentielles dont dépend notre pays, en particulier en ces temps difficiles. Nous sommes conscients que leur travail les éloigne de leur famille pendant une période de temps exceptionnelle. En tant que nation maritime tributaire du commerce par voie maritime, notre pays dépend de l'industrie maritime et de ses travailleurs, et nous sommes fort reconnaissants de pouvoir compter sur leurs efforts.

« Le thème de la Journée mondiale de la mer de cette année traduit les objectifs actuels et futurs du secteur maritime mondial. Le Canada, un membre de l'OMI depuis sa création, contribue à la planification maritime internationale dans le but de parvenir à un transport maritime durable au service d'une planète durable.

« Ici au pays, le gouvernement du Canada veille à ce que nos côtes soient protégées avec des méthodes novatrices au moyen de technologies de pointe. J'aimerais souligner quelques-unes des nombreuses activités que nous avons mises en place et que nous continuons à améliorer :

Depuis le lancement du Plan de protection des océans, en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été mises en œuvre dans les secteurs de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes, d'un océan à l'autre. Grâce à ce plan, le système de sécurité maritime est renforcé et nos écosystèmes côtiers sont mieux protégés que jamais;

Le Canada est reconnu comme étant un expert et un chef de fil mondial en matière de gestion de l'eau de ballast, et Transports Canada a fourni des conseils et des renseignements utiles à plusieurs États membres de l'OMI à ce sujet;

est reconnu comme étant un expert et un chef de fil mondial en matière de gestion de l'eau de ballast, et Transports Canada a fourni des conseils et des renseignements utiles à plusieurs États membres de l'OMI à ce sujet; À titre de ministre des Transports, j'ai maintenant le droit de prendre des arrêtés d'urgence pour autoriser des interventions immédiates afin de parer à un risque important lié à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Nous sommes désormais en mesure d'intervenir de manière plus proactive, rapide et efficace en cas de déversements d'hydrocarbures dans les eaux canadiennes, tout en respectant le principe du pollueur-payeur;

Nous appuyons la recherche et l'innovation pour améliorer la sécurité maritime et la protection du milieu marin;

Nous encourageons les femmes à faire carrière au sein de l'industrie maritime;

Nous donnons aux collectivités côtières, aux intervenants, aux chercheurs et aux collectivités autochtones un rôle plus important dans la protection de nos côtes et de nos voies navigables.

« Notre gouvernement est déterminé à maintenir la propreté et la sécurité de nos zones marines et côtières au profit des générations actuelles et futures. Ces investissements, dans le cadre du Plan de protection des océans, permettront au Canada de fournir les meilleurs conseils et outils scientifiques pour protéger nos côtes tout en continuant à contribuer à l'échelle mondiale à un transport maritime durable au service d'une planète durable. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Cette déclaration est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Contacts: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-314-0963, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/