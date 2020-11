OTTAWA, ON, le 8 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Une industrie du transport aérien forte et concurrentielle est essentielle à l'économie du Canada et au bien-être des Canadiens. Vu la vaste étendue de notre pays, les Canadiens dépendent du transport aérien davantage que les populations d'autres pays. Le Canada a créé un réseau de transport aérien performant qui relie les collectivités entre régions, qui soutient la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale, laquelle est respectueuse de l'environnement et de calibre mondial, le secteur touristique et le développement économique régional, et qui procure des emplois directs à plus de 100 000 Canadiens.

« La pandémie a touché le secteur du transport aérien plus durement que tout autre secteur, et la reprise s'annonce tardive et lente pour ce secteur. Le nombre de passagers étant toujours en baisse de 90 %, les transporteurs aériens et les aéroports ont dû prendre des mesures draconiennes pour rester viables. Les mesures de soutien de grande portée mises en place par le gouvernement, comme la Subvention salariale d'urgence du Canada, ont contribué à atténuer les sérieuses répercussions sur les employés du secteur.

« Toutefois, de nombreux Canadiens nous ont mentionné qu'ils avaient été affectés négativement. Lorsque cette pandémie sans précédent a éclaté au printemps, les Canadiens qui avaient déjà fait des réservations de voyage se sont vu remettre des crédits pour les voyages qu'ils n'avaient pas pu effectuer au lieu d'obtenir des remboursements. Ils se sont alors trouvés dans une position où ils avaient donné des milliers de dollars en prêts sans intérêt aux transporteurs aériens.

« Nous avons écouté les Canadiens qui œuvrent dans le transport aérien ou un secteur connexe et qui ont perdu leur emploi ou craignent pour leur sécurité d'emploi.

« Nous avons écouté les Canadiens qui ne disposent plus de services de transport aérien vers leurs collectivités en région.

« Les Canadiens sont à juste titre fâchés de la tournure des événements.

« Le secteur du transport aérien ne peut relever seul ces défis, étant donné les répercussions inédites sur ses activités. Pour protéger les Canadiens, le gouvernement du Canada met sur pied un train de mesures d'aide destinées aux transporteurs aériens, aux aéroports et au secteur aérospatial canadiens. Parmi ces mesures, nous sommes prêts à mettre en place un processus avec les grands transporteurs aériens à propos d'une aide financière qui pourrait comporter des prêts et possiblement d'autres types de soutien dans le but de garantir des résultats importants pour les Canadiens. Nous prévoyons commencer les discussions avec les transporteurs cette semaine.

« Avant de commencer à dépenser ne serait-ce qu'un sou de l'argent des contribuables au bénéfice des transporteurs aériens, nous nous assurerons que les Canadiens obtiennent leurs remboursements. Les liaisons régionales sont importantes pour les Canadiens qui voyagent, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Nous nous assurerons que les Canadiens et les collectivités régionales conservent des liaisons aériennes avec le reste du Canada et que les transporteurs aériens canadiens maintiennent leur statut de clients clés dans l'industrie aérospatiale du Canada. Toute aide que le gouvernement du Canada fournit viendra avec des conditions strictes en vue de protéger les Canadiens et l'intérêt public. »

