TORONTO, le 1er juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le Canada est le meilleur pays au monde. À l'occasion du 156e anniversaire de la Confédération, je tiens à souhaiter à tous les Canadiens une très joyeuse fête du Canada et je reconnais que les peuples autochtones ont élu domicile sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui célèbrent leur première fête du Canada en tant que nouveaux Canadiens. Les merveilleuses célébrations qui ont lieu partout au pays aujourd'hui sont enrichies par la participation de nouveaux citoyens comme vous.

Aujourd'hui, dans le cadre de cérémonies organisées partout au pays, nous prévoyons accueillir plus de 1 000 personnes qui deviennent de nouveaux citoyens. J'ai également l'honneur, parmi des milliers de personnes aujourd'hui, d'accueillir neuf nouveaux Canadiens de neuf pays différents à un match des Blue Jays de Toronto. C'est une chance incroyable de partager cette étape importante et émouvante avec un si grand nombre de personnes dans le cadre d'un grand rassemblement. Ce sont des moments comme celui-ci qui me rendent fier d'être Canadien.

Le nombre de citoyens qui célèbrent la fête du Canada continue d'augmenter chaque année. Le Canada est fier d'avoir dépassé ses objectifs en matière de citoyenneté en 2022, avec près de 364 000 nouveaux citoyens canadiens.

Les nouveaux arrivants jouent un rôle essentiel pour combler les pénuries de main-d'œuvre, apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux talents à nos communautés et enrichir notre société. Plus que jamais, ils contribuent à bâtir un Canada plus diversifié, plus inclusif et plus prospère. Je me réjouis de cette nouvelle année historique.

Nous devrions tous être fiers de dire que ce pays est le nôtre, je sais que je le suis. Nous sommes un pays où les gens peuvent rêver grand et atteindre leurs objectifs, peu importe leur taille. J'encourage tout le monde à célébrer aujourd'hui avec vos amis, votre famille et vos concitoyens. »

« Bonne fête du Canada! »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

