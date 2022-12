OTTAWA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui au moment de déposer l'audit de performance des vaccins contre la COVID-19 de la vérificatrice générale du Canada du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022.

« Nous remercions le Bureau du vérificateur général (BVG) pour son audit de performance des vaccins contre la COVID-19. Nous nous réjouissons des conclusions de l'audit, notamment celle indiquant que le gouvernement du Canada a assuré un approvisionnement suffisant, a accéléré l'autorisation réglementaire tout en maintenant la diligence raisonnable des processus habituels, a assuré une distribution rapide et a garanti un accès équitable à des vaccins contre la COVID-19 efficaces et sécuritaires pour tout le monde au Canada.

L'intervention du Canada contre la COVID-19 a nécessité une collaboration importante entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et les partenaires autochtones. Bien que la stratégie globale d'immunisation du Canada contre la COVID-19 ait été un succès (les modélisations suggèrent qu'avec les mesures de santé publique sans vaccination nous aurions pu constater jusqu'à 16,5 millions de cas, 1,2 million d'hospitalisations et près de 500 000 décès), des améliorations peuvent être et seront apportées pour veiller à ls pérennité du succès et à l'état de préparation futur.

Pour donner suite aux recommandations formulées dans l'audit, le Canada maintient les mesures visant à réduire son excédent de vaccins contre la COVID-19. En plus de sa collaboration avec des partenaires provinciaux et territoriaux visant à garantir l'harmonisation des stratégies d'approvisionnement et de distribution avec leurs besoins et leurs plans, nous continuons également de mettre les doses de vaccin excédentaires à la disposition d'autres pays à titre de don. Pour appuyer l'accès de tous les pays aux vaccins contre la COVID-19, le Canada travaille activement avec ses partenaires, sur une base bilatérale et multilatérale, afin de faire des dons de vaccins à des pays où le fardeau de la maladie est élevé et la couverture vaccinale, faible.

À ce jour, le Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, a donné l'équivalent de plus de 140 millions de doses à d'autres pays. En parallèle, le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce qu'il y ait un approvisionnement suffisant de doses de vaccin contre la COVID-19 pour les personnes au Canada, y compris les nouvelles formulations et les doses de rappel recommandées.

Seuls les vaccins qui satisfont aux normes d'innocuité, d'efficacité et de qualité de Santé Canada sont approuvés pour leur utilisation au Canada. Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continuent de soutenir et d'améliorer les systèmes de surveillance de l'innocuité des vaccins bien établis et efficaces du Canada. Ces systèmes font actuellement appel aux professionnels de la santé, aux fabricants de vaccins, aux autorités sanitaires provinciales et territoriales, ainsi qu'aux partenaires autochtones.

Comme il est recommandé dans l'audit, nous consulterons nos homologues provinciaux et territoriaux afin d'envisager d'autres possibilités d'améliorer l'échange de données sur les vaccins contre la COVID-19 entre les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux de surveillance des vaccins, ainsi qu'avec les fabricants de vaccins et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

À cette fin, nous acceptons aussi très favorablement l'appel à l'action lancé par le BVG pour accélérer les travaux visant à achever la Stratégie pancanadienne de données sur la santé, ainsi que d'autres mesures mentionnées dans l'audit, ayant pour but la transmission rapide de données sur les vaccins des gouvernements provinciaux et territoriaux au gouvernement fédéral. L'amélioration de l'échange d'information favorisera de meilleurs résultats pour la santé et protégera davantage les collectivités partout au pays.

Comme mentionné lors de la dernière réunion des ministres de la Santé, notre gouvernement est pleinement engagé à faire progresser l'utilisation des données sur la santé et la santé numérique pour améliorer les services de santé offerts aux Canadiennes et aux Canadiens.

La pandémie de COVID-19 a révélé à quel point il est important de recueillir, d'échanger et d'utiliser les données sur la santé rapidement et de manière responsable pour prendre des décisions éclairées et en faire profiter toutes les personnes. En travaillant de concert, les gouvernements du Canada peuvent améliorer l'état de préparation en cas de pandémie et les services de santé pour leurs populations grâce aux résultats axés sur des données.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de cet audit sur les vaccins contre la COVID-19. Tout comme les autres audits, évaluations et leçons tirées de la pandémie, les recommandations du BVG contribueront aux programmes de vaccination actuels et futurs qui protègent notre santé et la capacité de nos systèmes de soins de santé. »

Faits en bref

L'audit de performance des vaccins contre la COVID-19 du Bureau du vérificateur général a porté sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 mai 2022. Le gouvernement du Canada donnera suite aux recommandations formulées dans cet audit, notamment en faisant ce qui suit :

janvier 2020 au 31 mai 2022. Le gouvernement du donnera suite aux recommandations formulées dans cet audit, notamment en faisant ce qui suit : Examiner les leçons tirées et collaborer avec d'autres gouvernements et intervenants au Canada afin d'optimiser la gestion de l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 et réduire davantage les surplus pendant toute la durée des contrats d'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19.

afin d'optimiser la gestion de l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 et réduire davantage les surplus pendant toute la durée des contrats d'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19.

Travailler avec les provinces et les territoires à l'élaboration conjointe de la Stratégie pancanadienne de données sur la santé. Cette stratégie portera sur les problèmes de longue date qui nuisent à la capacité du Canada d'accéder aux données sur la santé ainsi que de les recueillir, de les échanger et de les utiliser.

d'accéder aux données sur la santé ainsi que de les recueillir, de les échanger et de les utiliser.

Mener des consultations avec les partenaires provinciaux et territoriaux afin de fournir des données supplémentaires à l'OMS et aux fabricants de vaccins, selon les besoins, tout en protégeant la confidentialité et la vie privée des patients.



Travailler avec les provinces et les territoires pour continuer la mise en œuvre des systèmes informatiques ConnexionVaccin afin d'améliorer l'administration des programmes de vaccination et l'échange de données au Canada .

