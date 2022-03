GATINEAU, QC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante au sujet des négociations collectives entre le Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada :

« Le Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada négocient le renouvellement de leur convention collective et n'ont pas encore pu arriver à une entente. Aujourd'hui, l'employeur a annoncé son intention d'imposer une grève patronale (lock-out) aux employés à compter du 20 mars.

Le gouvernement respecte le processus de négociation collective et a confiance en celui-ci, car il sait que les meilleures ententes se concluent par les parties à la table de négociation.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, et moi-même comprenons les répercussions d'un éventuel arrêt de travail et nous suivons la situation de près. Voir les deux parties poursuivre leurs négociations nous rassure. Nous avons communiqué directement avec les parties et les avons incitées à collaborer pour régler leurs différends et parvenir à une entente le plus rapidement possible. Nous continuerons sur cette voie.

Le gouvernement incite fortement les deux parties à réfléchir afin d'atteindre les compromis nécessaires à la conclusion d'une entente juste pour les travailleurs comme pour l'employeur. Les Canadiens ont uni leurs efforts tout au long de cette pandémie afin de trouver des solutions aux défis que nous devons tous surmonter. Ils s'attendent à des efforts identiques de la part des tels acteurs qui œuvrent dans notre économie nationale.

Le Service fédéral de médiation et de conciliation collabore étroitement avec les parties depuis décembre pour les aider à conclure une entente et il demeure à la table de négociation afin de les appuyer dans leurs négociations. »

