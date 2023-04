GATINEAU, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Personne ne devrait mettre sa santé ou sa sécurité en danger pour un chèque de paie. Personne ne devrait aller travailler et ne jamais rentrer à la maison.

« En 2021, plus de 1 100 Canadiens sont morts au travail. De ce nombre, 18 n'avaient que 24 ans ou étaient même plus jeunes. Plus de 275 000 personnes ont été blessées.

« En ce Jour de deuil national, nous commémorons les travailleurs qui ont été tués ou blessés au travail. Nous persistons dans nos efforts pour améliorer les choses, pour adopter des normes du travail plus strictes, des méthodes de travail exemplaires et une meilleure culture de travail.

« Le mois prochain, le gouvernement fédéral fera passer de 17 à 18 ans l'âge minimum pour effectuer un travail dangereux dans toutes les entreprises privées sous réglementation fédérale. Plus tôt cette année, nous avons instauré 10 jours de congé de maladie payé pour près d'un million de travailleurs sous réglementation fédérale partout au Canada. Ainsi, un million de personnes n'auront plus à choisir entre payer leurs factures et aller travailler en étant malades.

« Lundi dernier, c'était le dixième anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh. Le 24 avril 2013, une usine de confection de huit étages s'est effondrée. Plus de 1 300 personnes sont mortes, dont la grande majorité était des travailleurs au travail. Les chaînes d'approvisionnement du Canada s'étendent très loin, et nous devons prendre nos responsabilités à l'égard des travailleurs qui s'y trouvent.

« L'automne dernier, le Canada s'est associé aux États-Unis pour lancer M-POWER - un partenariat qui soutient les syndicats et autres organisations de travailleurs du monde entier. Nous déposerons un projet de loi émanant du gouvernement qui aidera à éliminer le travail forcé des chaînes d'approvisionnement canadiennes, et nous renforcerons l'interdiction d'importer des biens issus du travail forcé.

« Nous avons intégré les conditions de travail dans tous nos accords commerciaux. Dans le cadre de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique, nous nous sommes engagés à consacrer 25 millions de dollars à l'amélioration des normes du travail et à l'établissement de partenariats destinés à faire progresser les droits des travailleurs dans la région, ce qui comprend des projets pilotes sur les normes de santé et sécurité au travail.

« Le mouvement syndical canadien a propulsé le Canada à l'avant-garde des droits des travailleurs. Nous sommes à l'écoute des syndicats et nous relevons constamment la barre des normes au niveau national. Nous utilisons la crédibilité et la confiance que le Canada a acquises pour aider les travailleurs du monde entier.

« Aujourd'hui, les Canadiens commémorent les travailleurs que nous avons laissés tomber par le passé et la responsabilité que nous avons tous - gouvernements, syndicats, industrie - de collaborer sans relâche pour garantir à tous les travailleurs des milieux de travail sûrs, sains et respectueux. »

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]