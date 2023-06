GATINEAU, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants :

« C'est aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, une journée qui nous rappelle les enfants qui ont dû travailler aux dépens de leur éducation, de leur sécurité ou de leur dignité.

Le mouvement ouvrier de notre pays a fait du Canada un modèle pour les normes entourant les droits des travailleurs. Nous avons la responsabilité et l'occasion de changer à l'extérieur de nos frontières, et de protéger les enfants partout dans le monde du travail dangereux. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent et c'est ce que nous faisons.

Le Canada collabore avec l'Organisation mondiale du Travail et autres gouvernements, syndicats et entreprises partageant le même idéal afin de renforcer l'application de normes du travail internationales.

Nous avons consacré 2,4 millions de dollars à Vision mondiale pour aider les autorités en matière de travail, les producteurs agricoles et les travailleurs agricoles du Mexique à éliminer le travail forcé et le travail des enfants sur les fermes dans les États du Sinaloa et de Jalisco. J'ai récemment rencontré les représentants de Vision mondiale à Mexico et j'ai pu entendre directement le récit d'enfants et de familles qui ont bénéficié de ce projet.

Nous allons présenter l'an prochain un projet de loi visant à éliminer le travail forcé de la chaîne d'approvisionnement canadienne et à renforcer l'interdiction d'importation de produits issus du travail forcé.

Nous avons intégré les conditions de travail dans tous nos accords commerciaux. Les travailleurs rendent possibles les activités commerciales et ils devraient en retirer les bénéfices. La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique a réservé 25 millions de dollars pour relever les normes du travail et accroître la conformité en ce qui concerne les droits des travailleurs.

Il y a encore du travail à faire, à l'étranger et ici, au pays. Cette année, le Canada a fait passer de 17 à 18 ans l'âge minimal pour un travail dangereux dans le secteur privé sous réglementation fédérale. Les changements, qui entrent en vigueur aujourd'hui, font également en sorte que les travailleurs de moins de 18 ans ne travaillent pas la nuit et ne manquent pas de journées d'école à cause du travail.

Les enfants doivent être des enfants. Ils devraient pouvoir aller à l'école et profiter de leur enfance. Aujourd'hui, le Canada se joint à d'autres pays du monde pour souligner notre responsabilité conjointe de collaborer pour éliminer le travail des enfants. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]