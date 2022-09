GATINEAU, QC, le 5 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante pour souligner la fête du Travail :

« La fête du Travail est issue d'un mouvement de protestation, alors que 10 000 travailleurs avaient effectué une marche pour manifester leur solidarité avec le syndicat des typographes de Toronto, dont les membres étaient en grève. Depuis plus de 150 ans, le mouvement ouvrier du Canada lutte en vue d'assurer des conditions de travail plus sûres et plus équitables. Nous lui devons la création de la classe moyenne que nous avons aujourd'hui.

Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à prendre le temps de réfléchir à l'évolution des droits des travailleurs et des lois du travail au fil des ans, ainsi qu'aux changements positifs qui en sont ressortis dans notre vie de tous les jours.

C'est grâce aux efforts déployés par des générations de militants syndicaux et de travailleurs canadiens que nous bénéficions de meilleures normes de sécurité au travail et que nous profitons de vacances payées, de congés de maternité, de congés parentaux et d'un salaire minimum.

Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est bien qu'on ne peut pas prendre le travail d'autrui pour acquis. Aux les travailleurs de première ligne, camionneurs, travailleurs portuaires et cheminots, aux employés d'épicerie, employés du secteur des transports et travailleurs de la santé, permettons-nous de leur adresser nos remerciements et de leur manifester notre solidarité.

Nous avons célébré la première fête du Travail il y a plus de 150 ans et, bien que nous ayons réalisé des progrès, il y a encore beaucoup à faire.

De nombreux travailleurs continuent de se heurter à des difficultés, comme le travail précaire, le racisme, les problèmes de santé mentale et, en ce moment, la hausse de l'inflation. Nous devons nous inspirer des réalisations du mouvement ouvrier pour apporter du soutien aux travailleurs, créer de bons emplois et maintenir en place des lieux de travail sûrs et sains.

Nous disposons d'un plan ambitieux pour réaliser cela cet automne.

Le 1er décembre 2022, le congé de maladie payé deviendra réalité pour les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale, alors qu'ils pourront commencer à accumuler jusqu'à dix journées payées. Les congés de maladie payés protégeront les travailleurs et leurs familles, et ils combleront une lacune dans notre filet de sécurité sociale. Nous continuerons de travailler en vue d'interdire le recours à des travailleurs de remplacement en cas de grève ou de lock-out. Nous travaillerons de concert avec les syndicats et l'industrie en vue d'assurer une transition énergétique équitable, durable et dirigée par les travailleurs. Nous sommes sur le point de ratifier la Convention no 190 de l'Organisation internationale du Travail afin d'éliminer la violence et le harcèlement en milieu de travail, et nous sommes engagés à éliminer le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement du Canada.

Aujourd'hui et chaque jour, le gouvernement du Canada place les travailleurs à l'avant-plan dans le but de créer un Canada équitable, résilient et prospère.

Je souhaite à tous les Canadiens une bonne fête du Travail, en toute sécurité. »

