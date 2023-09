GATINEAU, QC, le 4 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Travail :

« La fête du Travail est plus qu'un jour férié. C'est une fête qui rend hommage aux travailleurs et au mouvement syndical qui ont contribué à bâtir un Canada meilleur. C'est ce mouvement qui a créé les fins de semaine et les pauses-repas. C'est ce mouvement qui a façonné la classe moyenne que nous connaissons aujourd'hui.

La fête du Travail est née d'une manifestation : 10 000 travailleurs ont manifesté en solidarité avec le syndicat des typographes de Toronto, qui était en grève. Depuis plus de 150 ans, le mouvement syndical canadien se bat pour un monde du travail plus sûr et plus juste. Aujourd'hui, le mouvement syndical continue de renforcer les critères qui définissent ce que sont un bon emploi et un bon lieu de travail. Notre gouvernement est fier de collaborer avec les syndicats canadiens pour défendre les intérêts des travailleurs.

L'année dernière, les 10 jours de congé de maladie payé ont été instaurés pour les travailleurs des secteurs de compétence fédérale. Suivant l'établissement d'un salaire minimum fédéral pour ces travailleurs, nous avons augmenté ce salaire minimum une fois de plus pour tenir compte de l'inflation. Par ailleurs, à partir de décembre, les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale auront accès sans frais à des produits menstruels sur leur lieu de travail.

Cet automne, nous prévoyons de présenter un projet de loi visant à interdire le recours à des travailleurs de remplacement dans les secteurs de compétence fédérale, afin que les négociations collectives restent libres et équitables. Nous continuerons à renforcer l'application de la loi et les activités d'information sur la classification erronée des travailleurs, et nous veillerons à ce que les travailleurs à la demande soient mieux protégés au sein de l'économie canadienne. Enfin, le 1er octobre, nous lancerons trois nouveaux crédits d'impôt pour l'énergie propre. Pour bénéficier pleinement de ces crédits d'impôt, les entreprises doivent embaucher des travailleurs syndiqués ou verser un salaire syndical courant.

Si ces changements ont lieu, c'est en grande partie parce que les syndicats les ont revendiqués. Nous continuerons donc à les écouter pour créer un pays plus juste et plus prospère.

Bonne fête du Travail! »

