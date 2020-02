Déclaration du ministre des Transports à la suite des manifestations qui perturbent le service ferroviaire

TORONTO, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait la déclaration suivante aujourd'hui:

« Comme le premier ministre l'a indiqué, «la liberté d'expression est un droit démocratique important, mais ces activités doivent respecter les décisions prises par les cours et la loi. »

« Je suis pleinement au fait et profondément préoccupé par les décisions de CN et Via Rail d'arrêter leur opérations. Un réseau de transport sécuritaire et efficace est essentiel au bien-être de notre pays. Je suis en communication régulière avec CN et CP. Je rencontre demain mes homologues provinciaux et territoriaux, ainsi que des représentants d'organisations nationales autochtones, et nous discuterons de la suite des choses. Les ministres de notre gouvernement continuent de collaborer avec leurs collègues et nos fonctionnaires ont une ligne de communication ouverte avec les provinces.

« Nous sommes encouragés par le progrès au barrage de New Hazelton, Colombie Britannique. Ceci représente un développement positif et nous travaillons activement à trouver une résolution similaire pour les barrages restants.

« Les parties impliquées doivent dialoguer de façon ouverte et respectueuse afin de s'assurer que la situation soit réglée de manière pacifique et nous les encourageons fortement à agir de la sorte. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/