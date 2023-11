OTTAWA, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la route :

« En juin dernier, une terrible collision survenue près de Carberry, au Manitoba, a causé le décès de 17 personnes et en a blessé beaucoup d'autres. Trop de familles ressentent encore la douleur et le sentiment de perte liés à cet incident. Il ne s'agit que d'une des innombrables collisions sur nos routes et autoroutes qui ont entraîné des morts et des souffrances.

« Aujourd'hui, c'est la Journée nationale du souvenir des victimes de la route. C'est une journée pour faire le deuil des personnes que nous avons perdues, et c'est une journée pour s'engager à rendre les routes et les autoroutes du Canada plus sûres.

« À titre d'organisme de réglementation, Transports Canada cherche continuellement à trouver des moyens de rendre les véhicules plus sûrs pour la population canadienne. Par exemple, le Ministère évalue et analyse des technologies relatives à la visibilité des véhicules, à l'évitement des collisions, à la détection des usagers de la route vulnérables, au freinage d'urgence automatique, à la protection des occupants et aux ensembles de retenue pour enfants. Une grande partie de ce travail se déroule dans notre Centre d'essais pour véhicules automobiles de calibre mondial à Blainville, au Québec.

« Comme l'indique la Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada, le Canada s'est également engagé à atteindre la Vision zéro. En partenariat avec les provinces, les territoires et les municipalités, le Canada est déterminé à maintenir la tendance à la baisse du nombre de décès et de blessures graves causés par des accidents de la route.

« Transports Canada continuera de travailler avec les partenaires de la sécurité routière pour renforcer la sécurité de tout le monde, y compris les piétons et les cyclistes, et tirera parti des recherches et du travail de collaboration en cours. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]