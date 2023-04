Déclaration du ministre des Relations Couronne-Autochtones, de la ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Affaires du Nord au sujet du rejet par l'Église catholique de la doctrine de la découverte

Ligne d'écoute

Une ligne d'écoute téléphonique des pensionnats est disponible pour offrir un soutien aux anciens survivants des pensionnats. Vous pouvez avoir accès aux services de référence en cas de crise émotionnelle. Vous pouvez également obtenir de l'information afin d'obtenir d'autres services d'appui à la santé du gouvernement du Canada.

Composez le 1-866-925-4419 pour joindre la ligne d'écoute téléphonique si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, souffrez d'un traumatisme en lisant le contenu de ce site Web.

Nous encourageons toutes les personnes qui estiment avoir besoin de soutien en ce moment à demander de l'aide. Sachez que des services de soutien sont toujours accessibles par l'entremise de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, au 1-855-242-3310 (sans frais), ou du service de clavardage, au espoirpourlemieuxetre.ca, offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le service est offert en français et en anglais de même qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

OTTAWA, ON, le 1er avril 2023 Territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine anishinaabeg /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, publient aujourd'hui la déclaration qui suit en réponse au rejet par l'Église catholique de la doctrine de la découverte :

« Depuis des années, les peuples autochtones ont demandé au Vatican de rejeter la doctrine de la découverte, une doctrine raciste qui a été exploitée par les gouvernements pour appliquer les systèmes et les politiques coloniales. Cette doctrine a été utilisée pour enlever des terres aux communautés autochtones et justifier les atrocités commises contre les peuples autochtones. Il fait partie de l'histoire honteuse du Canada et son héritage continue d'avoir des répercussions sur les peuples autochtones à ce jour.

Nous soulignons la réponse de l'Église catholique aux appels des survivants, Aînés, dirigeants et communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et du rejet de la doctrine de la découverte. Ce rejet soutient la guérison des peuples autochtones qui ont été touchés par l'héritage du colonialisme. Dans sa déclaration, l'Église catholique a clairement indiqué que les bulles pontificales ne reflétaient pas les droits et la dignité des peuples autochtones et que la doctrine avait été manipulée à des fins politiques par les pouvoirs coloniaux. L'Église catholique n'a pas respecté les droits inhérents de la personne des peuples autochtones, et le fait que le Vatican reconnaît ce non-respect est un pas important alors que nous travaillons vers la réconciliation.

Le gouvernement du Canada accepte que les anciennes doctrines comme celle-ci n'ont aucune place dans le droit canadien et qu'elles ne définissent pas nos relations soutenues avec les peuples autochtones. La déclaration de l'Église catholique se prononce sur l'opposition séculaire à la doctrine de la découverte, qui a été soulevée directement auprès de Sa Sainteté le pape François par des survivants des pensionnats lors de sa récente visite au Canada. Le Canada continuera à travailler avec les survivants, les Aînés, les dirigeants autochtones, les partenaires, tous les niveaux de gouvernement et l'Église catholique pour progresser dans la réalisation des engagements pris par le pape François à l'égard des peuples autochtones.

Il s'agit d'un moment historique pour les peuples autochtones au Canada et du monde entier. Le rejet de cette doctrine ne s'est produit que grâce à la résilience et à la défense des voix autochtones. Le Canada ne peut pas juger si cela est suffisant; il appartient aux peuples autochtones d'en juger.

Le gouvernement du Canada travaille à renouveler sa relation avec les peuples autochtones. L'un des objectifs principaux de ce renouvellement est la collaboration avec les peuples autochtones pour donner suite aux appels à l'action 46 et 47 de la Commission de vérité et réconciliation en élaborant un pacte de réconciliation qui aborde spécifiquement le rejet de la doctrine de la découverte.

De plus, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par le Canada précise que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel, y compris les doctrines de la découverte et de terra nullius, sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes.

Le rejet de la doctrine de la découverte par l'Église catholique est une action importante qui montre que les voix autochtones qui ont été ignorées pendant des siècles, sont maintenant entendues. Ce n'est là qu'une des nombreuses étapes nécessaires pour poursuivre le dialogue de la réconciliation et renouveler la relation avec les peuples autochtones. Il reste encore beaucoup de travail à faire, et le gouvernement du Canada continuera de travailler aux côtés des partenaires autochtones et de l'Église catholique à la recherche de la vérité et d'un Canada meilleur, un Canada plus inclusif par rapport aux réalités autochtones. »

