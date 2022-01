OTTAWA, ON, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La maladie d'Alzheimer et la démence ont des effets énormes et croissants au Canada et partout dans le monde. L'Organisation mondiale de la Santé estime que le nombre de personnes dans le monde qui vivent avec de la démence passera de 55 millions à 78 millions d'ici la fin de la décennie. En effet, la maladie d'Alzheimer est prévalente dans 60 à 70 % des cas de démence.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à appuyer les Canadiennes et les Canadiens qui vivent avec une démence, leur famille et les soignants. C'est la raison pour laquelle l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec des intervenants et des partenaires partout au pays pour sensibiliser la population au sujet de la démence, y compris la maladie d'Alzheimer. Cette mobilisation peut contribuer à atténuer le risque et la stigmatisation qui entourent ces conditions, à améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec de la démence et des proches aidants (membres de la famille et amis) ainsi qu'à favoriser les collectivités inclusives des personnes touchées par la démence.

Dans cette optique, l'ASPC appuie l'Association des femmes autochtones du Canada pour mener une initiative de sensibilisation fondée sur les distinctions et dirigée par des Autochtones qui a pour but de réduire la stigmatisation et d'encourager l'inclusion des personnes vivant avec de la démence. De plus, l'Université de Waterloo, en Ontario, forme, à l'échelle régionale, des champions du bien-être pour travailler avec les personnes qui vivent avec de la démence et les proches aidants afin de faciliter les comportements sanitaires positifs en matière d'activité physique et de saine alimentation.

La compréhension de la démence, dont la maladie d'Alzheimer, exige des recherches ciblées dans des secteurs d'intérêt précis. En reconnaissance du fait que les femmes représentent 70 % des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) appuient la recherche par l'entremise de la chaire Wilfred et Joyce Posluns en vieillissement et santé cérébrale des femmes, pour l'étude des différences en matière de sexe et de genre dans le but d'améliorer la santé du cerveau chez les femmes.

Il reste toutefois beaucoup à faire. Nous avons tous un rôle à jouer pour réduire la stigmatisation et appuyer les collectivités inclusives des personnes touchées par la démence pour contribuer à faire du Canada un pays où les personnes qui vivent avec de la démence et les soignants se sentent valorisés, soutenus et où leur qualité de vie est optimisée.

Pour le Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et par la suite, je vous encourage à consulter en janvier la page Canada.ca/demence afin d'en apprendre davantage sur ce problème de santé, ce que le Canada fait à l'appui de la stratégie nationale sur la démence et les mesures que vous pouvez prendre pour contribuer à réduire le risque de développement de la démence. Vous trouverez aussi des conseils sur la façon de communiquer avec des personnes qui vivent avec de la démence et comment aborder la stigmatisation associée à cette condition.

