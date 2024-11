OTTOWA, ON, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le Canada est un pays de calibre mondial dans le domaine nucléaire, et l'énergie nucléaire occupe une place de premier plan dans le bouquet énergétique canadien et planétaire. Ce secteur emploie plus de 76 000 personnes au pays, produit 15 % de l'électricité à l'échelle nationale et contribue chaque année à l'économie à hauteur de 17 milliards de dollars. En exportant la technologie nucléaire canadienne partout dans le monde, nous avons aidé des pays à atteindre la sécurité énergétique et permis d'éviter la production de plus de 30 millions de tonnes de polluants par année. À la COP28 en 2023, le Canada faisait partie des quelque 20 pays qui ont signé une déclaration visant à tripler la capacité de production d'énergie nucléaire. C'est en grande partie grâce à notre leadership indéfectible dans le domaine du nucléaire que nous avons depuis des décennies - et conserverons encore pendant des générations - le statut de superpuissance énergétique.

La production d'électricité non émettrice revêt une importance cruciale pour la lutte contre les changements climatiques et la création d'une économie concurrentielle et prospère. Nous travaillons donc à agrandir nos réseaux électriques, et, dans le cadre de ce travail, le gouvernement accorde la priorité absolue à la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens et de l'environnement. Dans cette optique, nous devons notamment adopter une démarche réfléchie et responsable pour la gestion des matières irradiées générées par la production d'énergie nucléaire.

En 2002, le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, qui a débouché sur la création de la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). Organisme indépendant et à but non lucratif, la SGDN a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre le plan canadien de gestion sûre à long terme du combustible nucléaire irradié.

Aujourd'hui, un grand pas a été fait pour assurer une gestion sûre et sécuritaire de ces sous-produits nucléaires au Canada : la SGDN a annoncé la sélection de la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace comme site pour la construction d'un dépôt géologique en profondeur (DGP) qui abritera les sous-produits nucléaires de haute activité au pays. Cette décision est rendue à l'issue de plus de dix ans de dialogue entre la SGDN et des collectivités hôtes potentielles ainsi que d'un référendum où la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et le canton d'Ignace ont voté en faveur de poursuivre le processus en vue d'accueillir éventuellement le DGP.

La sélection de ce site marque un pas important dans la mise en œuvre, par la SGDN, de l'approche de gestion adaptative progressive. Choisie en 2007 comme plan canadien de gestion sûre à long terme, cette approche prévoit la mise en place d'un DGP dans une région présentant une géologie favorable, avec le consentement d'une collectivité locale bien informée. Elle s'inspire des meilleures pratiques internationales et reçoit l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui la considère comme la méthode la plus sûre et la plus durable. Plusieurs autres pays producteurs d'énergie nucléaire utilisent la même approche, dont la Finlande, la Suède, la France et la Suisse.

Depuis 2010, la SGDN s'efforce de trouver des régions adéquates et des collectivités hôtes consentantes pour le projet. Ce processus a exigé des études scientifiques rigoureuses, une vaste mobilisation et des évaluations techniques en vue d'assurer une prise de décision éclairée et transparente, qui repose sur la sûreté et le consentement.

Maintenant qu'un site a été choisi, le projet de DGP fera l'objet d'un processus d'examen réglementaire de premier ordre, qui comprendra la délivrance d'une licence ou d'un permis par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et la réalisation d'une évaluation d'impact intégrée en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Ces processus réglementaires offriront de nouvelles occasions de mobiliser et de consulter le public et permettront de réaliser le projet par des moyens qui assureront la protection de la population et de l'environnement.

Je tiens à exprimer ma très sincère gratitude aux communautés de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et du canton d'Ignace, de même qu'à toutes les autres collectivités qui ont participé au processus de sélection du site. Cette importante décision a été rendue possible grâce au leadership visionnaire et à la participation active de ces communautés pendant toute une décennie d'apprentissage et de réflexion sur les possibilités d'avenir qui s'offrent à leur région. Je félicite également la SGDN pour son travail de longue haleine et pour sa contribution à l'avancement d'un plan sûr, responsable et éclairé.

L'énergie nucléaire canadienne continuera d'alimenter nos collectivités au pays et nos alliés dans le monde, offrant aux Canadiens des emplois et des occasions à saisir dans la chaîne nationale d'approvisionnement pendant des générations. Elle permettra de créer des réseaux électriques provinciaux entièrement sans émission qui respecteront les critères de protection de l'environnement les plus rigoureux tout en soutenant notre économie et en assurant notre sécurité énergétique. L'annonce d'aujourd'hui est un jalon important dans la réalisation de cet objectif.

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

