OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du départ du président-directeur général de l'Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) :

« Le port de Vancouver est la plus importante porte d'entrée commerciale du Canada. Je tiens à remercier M. Robin Silvester pour ses 14 années de dévouement, de service et de travail acharné. Il a joué un rôle déterminant dans l'expansion du port et dans le maintien de notre chaîne d'approvisionnement.

« Son leadership a été essentiel pour que la porte d'entrée demeure opérationnelle malgré des défis comme la COVID-19 et les évènements critiques ayant un impact sur le climat.

« J'aimerais également souligner son engagement envers la durabilité et la croissance responsable. Je souhaite à M. Silvester la meilleure des chances dans ses projets futurs. »

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055