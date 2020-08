OTTAWA, ON, le 2 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 116 599 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 941 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. À ce jour, les laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 4 098 752 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 40 665 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif. Enfin, on compte en moyenne 461 nouveaux cas signalés quotidiennement pour l'ensemble du pays.

La pandémie de COVID-19 a provoqué de nombreux bouleversements dans notre vie quotidienne. Il se peut que vous passiez par toute une gamme d'émotions pendant cette période, et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas la seule personne qui pense que la COVID-19 a fait qu'il est plus difficile de maintenir son bien-être affectif et psychologique, mais nous pouvons surmonter ces difficultés ensemble. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour préserver notre santé mentale, ce que nous devons absolument faire pendant la pandémie. L'Agence de la santé publique du Canada a publié des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé mentale et physique dans ce contexte.

Si vous avez besoin de soutien en santé mentale, des ressources qui peuvent vous aider sont à votre disposition. Le portail Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances propose un large éventail de ressources et de services de soutien pour la population canadien. Vous pouvez avoir accès à des travailleurs sociaux, à des psychologues et d'autres professionnels pour des sessions de clavardage ou des appels téléphoniques confidentiels en cliquant sur l'hyperlien ci-dessous ou en textant le mot MIEUX au 686868, pour les jeunes, et au 741741, pour les adultes.

Vous pouvez également téléphoner à votre principal fournisseur de soins de santé, à un psychologue agréé ou à un autre professionnel de la santé mentale de votre région. La ligne Jeunesse, J'écoute est aussi accessible sept jours sur sept, 24 heures sur 24, aux jeunes Canadiens de 5 à 29 ans qui recherchent des soins confidentiels et anonymes auprès de conseillers psychologiques professionnels. Il leur suffit de composer le 1-800-668-6868 (sans frais) ou de texter le mot PARLER au 686868.

Si vous courez un danger immédiat ou si vous avez besoin d'une aide médicale d'urgence, composez le 9-1-1. Si vous ou l'un de vos proches avez des idées suicidaires, communiquez avec le Service canadien de prévention du suicide, au 1-833-456-4566 (sept jours sur sept, 24 heures sur 24). Si vous êtes victime de violence familiale ou de violence fondée sur le sexe, vous pouvez accéder à des services et à du soutien dans votre province ou territoire. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé vont au-delà de la maladie elle-même. En posant des gestes pour conserver notre santé mentale, nous pouvons améliorer notre état de santé en général.

En augmentant notre savoir-faire au sujet de la COVID-19 et en évitant le plus possible les milieux et les situations à risque élevé, nous pouvons en tant que Canadiens continuer de limiter la transmission de la COVID-19 et réduire le plus possible les répercussions du virus au Canada - pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tout le monde. Vous trouverez des ressources pour vous guider ici. »

