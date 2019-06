Déclaration - Deuxième anniversaire de la Stratégie en matière de compétences mondiales

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et l'honorable Patricia Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a deux ans aujourd'hui, nous avons lancé la Stratégie en matière de compétences mondiales pour aider les entreprises canadiennes à attirer les personnes possédant les compétences dont ces entreprises ont besoin pour réussir sur le marché international.

Dans un contexte où les Canadiens font partie des travailleurs les plus scolarisés et qualifiés du monde, pour que les entreprises canadiennes demeurent concurrentielles à l'échelle mondiale, elles doivent arriver à attirer les personnes les plus douées et les plus compétentes des autres pays. La Stratégie en matière de compétences mondiales aide les entreprises canadiennes à trouver les travailleurs hautement qualifiés dont elles ont besoin pour réussir et contribuer à la croissance économique.

Le Volet des talents mondiaux, qui est un élément clé de cette stratégie, offre aux employeurs canadiens un accès rapide et fiable aux personnes les plus compétentes du monde entier, car il permet la délivrance rapide de permis de travail aux travailleurs hautement qualifiés et expérimentés.

Au cours des deux dernières années, plus de 1 100 employeurs canadiens ont utilisé le Volet des talents mondiaux. Ces employeurs se sont engagés à créer plus de 48 000 emplois et plus de 12 500 stages coopératifs rémunérés, tout en consacrant plus de 113 millions de dollars au développement des compétences et à la formation. Le Volet des talents mondiaux, qui a connu un énorme succès, a été rendu permanent en mars 2019.

La Stratégie a permis de mettre en place des dispenses de permis de travail pour les candidats hautement qualifiés qui viennent au pays pour 30 jours ou moins et pour les chercheurs qui y viennent pour 120 jours ou moins. Nous avons accéléré nos services pour les employeurs qui veulent faire un investissement créateur d'emplois au Canada, mais qui ont besoin d'attirer des travailleurs compétents de l'étranger pour que ces investissements soient fructueux.

Après deux ans, presque 40 000 personnes sont venues au Canada au titre de la Stratégie en matière de compétences mondiales, dont près de 24 000 travailleurs hautement qualifiés dans des professions comme programmeur, analyste de systèmes d'information et ingénieur en logiciels. Le secteur canadien de la technologie a depuis longtemps de la difficulté à attirer les travailleurs compétents dont il a besoin pour croître. Voilà précisément le type de compétences que le gouvernement avait en tête au moment de lancer la Stratégie.

Grâce à la Stratégie en matière de compétences mondiales, le Canada est à même d'obtenir de bons résultats dans la course mondiale aux compétences. En favorisant l'essor des entreprises canadiennes, la Stratégie crée plus d'emplois pour la classe moyenne canadienne et renforce l'économie du pays. »

