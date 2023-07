Le gouvernement du Canada appuie les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023 à Kjipuktuk (Halifax) qui réunissent 5 000 athlètes et 756 nations autochtones du Canada et des États-Unis.

HALIFAX, NS, le 16 juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec; l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario; l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Jaime Battiste, député de Sidney-Victoria, ont fait la déclaration suivante :

« C'est aujourd'hui que s'ouvrent officiellement les très attendus Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023, l'un des plus grands rassemblements sportifs et culturels des peuples autochtones de toute l'Amérique du Nord. Ces jeux, auxquels participent 5 000 athlètes et 756 nations autochtones du Canada et des États-Unis, mettent en valeur la diversité de la culture et des sports autochtones.

Les Jeux, qui se déroulent à Mi'kma'ki, le territoire traditionnel et ancestral du peuple mi'kmaq, jouent un rôle essentiel dans le développement des jeunes athlètes autochtones en leur donnant la chance d'acquérir une précieuse expérience d'entraînement et de compétition, ainsi que l'occasion de montrer leurs capacités athlétiques tout en célébrant leur patrimoine.

À titre de plus important bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ces jeux ainsi que les personnes qui y participent en tant qu'athlètes, entraîneurs ou officiels. Les Jeux sont une merveilleuse vitrine pour présenter l'immense talent des athlètes autochtones, ainsi que les modes de vie sains, une bonne image de soi et des modèles autochtones.

L'appui du gouvernement à ces compétitions est une réponse directe à l'appel à l'action no 88 de la Commission de vérité et réconciliation qui demande de promouvoir la participation sportive des peuples autochtones, d'assurer leur développement et leur croissance à long terme, et de continuer à appuyer ces jeux.

Cette semaine, prenons le temps de célébrer le sport, la culture et l'unité autochtones. Ensemble, nous pouvons créer un héritage durable qui soutiendra l'autonomisation, la réconciliation et l'inspiration pour les générations à venir.

Bonne chance à tous les athlètes. Profitez des jeux et de votre séjour dans la magnifique région de Mi'kma'ki. »

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Lauren Sinclair, Directrice des communications, Agence de promotion économique du Canada atlantique, 782-641-6365,[email protected]