Les ministres Pascale St-Onge et Dan Vandal félicitent les athlètes et toutes les personnes qui ont contribué au succès des Jeux d'hiver de l'Arctique de 2023.

WOOD BUFFALO, AB , le 4 févr. 2023 /CNW/ - Au cours des dernières semaines, des athlètes, entraîneurs, membres du personnel de mission, officiels et artistes provenant de huit régions circumpolaires se sont rassemblés à Wood Buffalo, en Alberta, pour faire valoir leur talent aux Jeux d'hiver de l'Arctique de 2023.

Cette remarquable compétition athlétique a mis en vedette des sports modernes, des sports traditionnels de l'Arctique et des jeux dénés, tandis que le volet culturel a présenté des spectacles et des galas exceptionnels d'artistes de toutes les régions circumpolaires. Tous les participants et participantes ont prouvé une fois de plus que les Jeux d'hiver de l'Arctique sont l'un des rendez-vous multisports et culturels les plus grands et les plus importants dans le nord circumpolaire.

Merci aux nombreux bénévoles, aux familles, aux communautés et aux gens de la région de Wood Buffalo d'avoir accueilli ces merveilleux jeux, qui ont mis en valeur la richesse de l'histoire, des cultures et des traditions du Nord.

Félicitations à tous les athlètes, artistes et interprètes qui, grâce à leur énergie, ont créé l'unité par le sport et la culture pour les peuples nordiques du monde entier. Leurs exploits resteront gravés dans nos mémoires et seront une source d'inspiration pour tout le monde.

SOURCE Patrimoine canadien

