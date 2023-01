Les ministres Pascale St-Onge et Dan Vandal accueillent les athlètes qui prennent part aux Jeux d'hiver de l'Arctique de 2023

WOOD BUFFALO, AB, le 29 janv. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commencent officiellement les Jeux d'hiver de l'Arctique de 2023. Cette année, les Jeux se tiennent à Wood Buffalo (Alberta), sur le territoire du Traité no 8, une terre ancestrale et traditionnelle des peuples cris, dénés et métis.

Un contingent international de 2 100 athlètes, entraîneurs, membres du personnel de mission, officiels et artistes en provenance de cinq régions canadiennes (Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nord de l'Alberta, Nunavut et Nunavik), de l'Alaska (États-Unis), du Groenland et de la région samie (Finlande, Suède et Norvège) participera aux Jeux.

Tenus tous les deux ans dans un pays circumpolaire, les Jeux d'hiver de l'Arctique sont une compétition multisports pour les athlètes de régions nordiques circumpolaires et une célébration culturelle. Les Jeux continuent d'être une vitrine importante pour l'unité et le travail d'équipe entre les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les communautés non autochtones.

La mission des Jeux d'hiver de l'Arctique est de promouvoir la compétition athlétique, la culture et la réconciliation. L'un des points saillants des Jeux sera le gala culturel mettant en vedette de jeunes artistes nordiques spécialisés en musique, en théâtre et en danse. Le comité organisateur a également créé une épinglette sur le thème de la vérité et de la réconciliation, sur laquelle on retrouve les symboles des sept enseignements sacrés et une paire de mocassins représentant la marche sur la voie de la réconciliation.

Par l'entremise de Sport Canada, le gouvernement du Canada est fier d'investir 2,5 millions de dollars dans les Jeux d'hiver de l'Arctique, l'un des rendez-vous sportifs et culturels les plus grands et les plus importants dans le nord circumpolaire. Un total de 20 sports seront disputés à 13 sites de la municipalité régionale. Les Jeux laisseront derrière eux un héritage durable dans la région et les communautés participantes.

Célébrons tous les athlètes, artistes et interprètes en provenance de toutes les régions nordiques circumpolaires qui sont des sources d'inspiration. Bonne chance à tous les participants et participantes!

