L'honorable Wayne Long, député de Saint John-Kennebecasis, annonce un financement pour le Festival culturel international du Centre des nouveaux arrivants de Saint-Jean

SAINT JOHN, NB, le 2 août 2025 /CNW/ - L'identité et la culture canadiennes sont le moteur de l'innovation, de la croissance économique et de la fierté nationale. Soutenir des rendez-vous qui célèbrent la diversité culturelle du Canada renforce les communautés en rassemblant les gens et en offrant une plateforme pour faire connaître nos histoires, notre patrimoine et nos traditions, contribuant ainsi à construire un Canada plus fort et plus uni.

Pour soutenir ce travail important, le gouvernement du Canada investit 61 000 $ dans le Festival culturel international, organisé par le Centre de ressources multiculturelles et pour nouveaux arrivants de Saint-Jean. L'honorable Wayne Long, député de Saint John-Kennebecasis, a annoncé le financement aujourd'hui au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le financement contribuera au festival de cette année et à celui de 2026. Cette dynamique manifestation multiculturelle aura lieu à Saint John les 2 et 3 août 2025 et les 1er et 2 août 2026. Elle rassemble les résidents et les visiteurs et met en lumière les cultures et des traditions des quatre coins du monde.

Le festival comprend :

une scène culturelle présentant des spectacles de musique, de danse et de théâtre;

des kiosques éducatifs animés par des partenaires communautaires;

des expositions culturelles et des discussions, y compris une bibliothèque vivante où les gens racontent des histoires et des traditions de leur patrimoine;

des commerçants de produits alimentaires, d'artisanat et d'art représentant diverses communautés culturelles;

un projet communautaire collaboratif d'art de la rue;

des activités et des jeux amusants pour les familles.

Citations

« Des rendez-vous comme le Festival culturel international rassemblent les communautés et mettent en lumière la force de la diversité culturelle du Canada. La culture n'est pas seulement l'expression de ce que nous sommes. C'est un pilier essentiel de notre souveraineté et de notre force économique. Notre gouvernement est fier d'investir dans ce rassemblement qui célèbre les riches traditions et talents des nouveaux arrivants et des résidents de longue date. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La communauté de Saint-Jean tire sa force de sa diversité. Cet investissement dans le Festival culturel international reflète notre engagement à soutenir les cultures qui rendent notre région si exceptionnelle. Je suis fier que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous, qui rassemble les gens autour de la musique, de la gastronomie, de l'art et des contes. »

- L'honorable Wayne Long, député de Saint John-Kennebecasis

« Nous sommes profondément reconnaissants du soutien de Patrimoine canadien, dont l'engagement financier de deux ans nous permettra de continuer à développer le Festival culturel international en tant que célébration des nombreuses cultures qui enrichissent Saint John. Le festival continue d'être un catalyseur de l'unité sociale et de la vitalité économique de la ville. Il rassemble les gens, favorise la compréhension et renforce le tissu social de notre communauté, tout en créant des occasions pour les artistes, les interprètes, les commerçants et les petites entreprises de la région. Cet investissement contribue au respect de nos valeurs communes. Il nous permet aussi de célébrer la diversité et l'inclusion ainsi que de reconnaître que l'expression culturelle joue un rôle clé dans la création de communautés dynamiques, résilientes et prospères. »

- Mohamed Bagha, directeur général, Centre des nouveaux arrivants de Saint-Jean

Faits en bref

Le Centre de ressources multiculturelles et pour nouveaux arrivants de Saint-Jean, mieux connu sous le nom de Centre des nouveaux arrivants de Saint-Jean, est un organisme sans but lucratif, constitué en société en 2009 et situé à Saint John.

Le Centre vise à améliorer le bien-être culturel, social et économique des résidents et des nouveaux arrivants dans le Grand Saint John, tout en favorisant l'équité et l'inclusion pour toutes les communautés culturelles. Il propose une série de services, notamment une aide à l'installation, des interactions avec des employeurs, des cours de langue et une clinique juridique pour les nouveaux arrivants.

Le Centre prévoit d'organiser une version plus petite de ce festival dans les communautés voisines de Quispamsis et Rothesay, au Nouveau-Brunswick. Il s'appellera Culture Fest in the Valley et aura lieu en septembre 2025 et 2026.

