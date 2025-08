Le gouvernement du Canada souligne le Jour de l'émancipation

OTTAWA, ON, le 1er août 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, partout au pays, nous soulignons le Jour de l'émancipation, qui se veut empreint de réflexion et de détermination. Ce jour est à la fois un appel à l'action et un rappel de notre passé commun. Nous sommes tous responsables de toujours se rappeler l'histoire tragique de l'esclavage et ses effets à long terme sur les personnes noires, leurs communautés et le pays.

En 1834, la Loi sur l'abolition de l'esclavage, adoptée par le Parlement britannique, entrait en vigueur. Elle ouvrait la voie à l'émancipation des Africains soumis à l'esclavage ainsi qu'à leurs descendants, et ce, dans la majeure partie de l'Empire britannique. Plus de 800 000 personnes au Canada, dans les Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Sud ont été affranchies après avoir été privées de leur liberté, de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, en plus d'avoir subi des violences et des abus horrifiants. Bien que les générations se soient succédé, la souffrance demeure vive.

Les personnes d'ascendance africaine ont joué un rôle déterminant dans la composition de l'identité canadienne, et leurs expériences ont façonné le pays tel que nous le connaissons aujourd'hui. Notre nouveau gouvernement est déterminé à soutenir les communautés noires vivant au pays, grâce à des mesures et à des investissements qui donnent aux personnes d'ascendance africaine les moyens d'agir, et qui visent à lutter contre le racisme envers les Noirs et à abolir les obstacles systémiques qui freinent l'inclusion sociale et économique.

J'invite toute la population canadienne à profiter de cette journée pour réfléchir sur l'histoire de l'esclavage au pays et les effets à long terme du racisme envers les Noirs. Unissons nos forces pour bâtir un Canada uni et plus fort où les communautés noires peuvent réussir et prospérer. »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]