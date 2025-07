Le gouvernement du Canada appuie la Haa Ḵusteeyí, une célébration de la langue et de la communauté qui rend hommage à la culture tlingít, organisée par la Première Nation de Carcross-Tagish

CARCROSS, YT, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Pour les communautés autochtones, se rassembler est bien plus qu'une tradition. C'est un moyen de s'assurer que la langue, la culture, l'histoire et les liens sacrés avec la terre s'épanouissent et s'en trouvent plus forts.

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, a annoncé un investissement de 95 000 $ à l'appui de la célébration de la Haa Ḵusteeyí de la Première Nation de Carcross-Tagish, un rassemblement de communautés tlingít des quatre coins du Yukon, de la Colombie-Britannique et de l'Alaska, qui s'est tenu du 24 au 26 juillet 2025.

Il a fait cette annonce à la cérémonie d'ouverture du rassemblement, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

La Première Nation de Carcross-Tagish a reçu 50 000 $ dans le cadre du volet Soutien au développement du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cet investissement a permis de soutenir le programme artistique de la célébration, qui comprenait plus d'une douzaine de spectacles de danse traditionnelle et contemporaine, de tambours, de contes et de musique reflétant les identités, l'histoire et les traditions vivantes des nations autochtones participantes.

La Première Nation de Carcross-Tagish a également reçu 45 000 $ dans le cadre du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de la lutte contre le racisme afin d'organiser une série d'ateliers culturels pratiques et inclusifs ainsi que des activités de participation des jeunes. La Haa Ḵusteeyí proposait des ateliers dirigés par des Aînés sur la fabrication de mocassins en peau de phoque, le tannage des peaux, le tissage de chapeaux en cèdre et la sculpture, entre autres. Ces ateliers favorisent les liens interculturels et le partage intergénérationnel des connaissances culturelles.

La célébration a rassemblé plus de 3 000 personnes, qui ont honoré la langue et les traditions tlingít au moyen de contes, de danses, de cérémonies et du partage des connaissances.

Citations

« La Haa Ḵusteeyí est une magnifique célébration de la culture tlingít et une expression vivante de l'identité et des traditions autochtones. Notre gouvernement est fier d'investir dans des programmes qui favorisent la réconciliation, mettent en lumière la culture, préservent la langue et soutiennent les enseignements et les connaissances culturelles. De telles rencontres nous permettent de nouer des relations significatives fondées sur le respect et de cheminer ensemble sur la voie de la réconciliation. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« J'ai été très honoré de participer à la Haa Ḵusteeyí de la Première Nation de Carcross-Tagish. Ça m'a profondément ému de voir comment les communautés maintiennent les traditions riches et vivantes du peuple tlingít à travers la langue, la culture et les enseignements. Ayant choisi de vivre au Yukon il y a plus de 30 ans, je suis fier de l'engagement de notre gouvernement envers la Haa Ḵusteeyí. C'est un exemple concret de la réconciliation en cours. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« La Haa Ḵusteeyí est une importante célébration biennale de la culture tlingít de l'intérieur, mais cette année a été difficile. Malgré cette période de notre histoire, la Haa Ḵusteeyí a eu lieu. Nous avons maintenu cette tradition en accueillant fièrement la Haa Ḵusteeyi de 2025 et en amenant nos ancêtres avec nous au moyen de cérémonies, en offrant une plaque de feu chaque soir et en gardant un feu sacré allumé toute la durée de la célébration. Je remercie Nicole Welin, coordonnatrice de la Haa Ḵusteeyi et citoyenne de la Première Nation de Carcross-Tagish, et son équipe, qui ont su relever avec brio les nombreux défis. Grâce à leur travail et au soutien de nombreux bénévoles et de commanditaires importants comme Patrimoine canadien, la Haa Ḵusteeyi de 2025 a été un succès. »

- Maria Benoit, Haa Sha du Hen (Cheffe), Première Nation de Carcross-Tagish

Les faits en bref

La Haa Ḵusteeyí est présentée tous les deux ans. C'est un rassemblement culturel tlingít qui se déroule à tour de rôle dans les Premières Nations hôtes du Yukon et de la Colombie-Britannique. Il permet aux Tlingít de se réunir, d'utiliser activement leur langue et de contribuer à la revitalisation et à la préservation du patrimoine et de la culture tlingít dans leurs communautés.

La Haa Ḵusteeyí (prononcée Haa Khoo-s-ti-yi) signifie « notre culture » ou « la façon tlingít » en langue tlingít, et ses racines remontent à plusieurs siècles. Ce rassemblement traditionnel a été relancé par les Aînés en 2005.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts soutient les organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels ainsi que les organismes qui financent les diffuseurs artistiques. Le volet Soutien au développement appuie les diffuseurs artistiques émergents et les organismes de soutien aux diffuseurs qui se concentrent sur les communautés ou les disciplines artistiques moins bien desservies.

Le volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme contribue à financer les événements communautaires pour promouvoir la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse, ainsi que pour célébrer l'histoire et la culture d'une communauté.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Première Nation de Carcross-Tagish (en anglais seulement)

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]