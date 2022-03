Le Canada célèbre la Journée nationale des langues autochtones

OTTAWA, ON, le 31 mars 2022 /CNW/ - Pour souligner la Journée nationale des langues autochtones, Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien; Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones; et Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration qui suit.

En cette Journée nationale des langues autochtones, nous avons l'occasion de célébrer la riche histoire et l'importance des langues autochtones. Aujourd'hui, nous réaffirmons l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les peuples autochtones dans la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues au Canada.

Les langues autochtones permettent aux peuples des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis de raconter leurs propres histoires, dans un langage qui leur est propre. Ces histoires véhiculent des connaissances transmises de génération en génération et enseignent à l'auditeur la terre et le monde qui nous entourent. Les langues autochtones sont fondamentales pour les identités, les cultures, la spiritualité et l'autodétermination des Autochtones. Pourtant, la plupart des quelque 70 langues autochtones au Canada sont en danger, et aucune n'est à l'abri. Lorsqu'une langue se perd, c'est une tragédie. Les peuples autochtones soulèvent depuis longtemps la situation critique de leurs langues. Nous les écoutons et nous agissons.

L'année dernière, nous avons avancé dans la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones en nommant les premiers membres du Bureau du commissaire aux langues autochtones. Nous avons fourni davantage de fonds aux organisations communautaires pour qu'elles mènent des initiatives et des projets tels que des camps linguistiques et culturels autochtones, des programmes d'enseignement mentor-apprenti, ainsi que des ressources et de la documentation sur les langues autochtones. Nous avons également publié La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, qui renferme des engagements et des mesures concrètes pour soutenir les langues et les cultures. Nous participons à la Décennie internationale des langues autochtones pour promouvoir, protéger et soutenir les langues autochtones au Canada et ailleurs dans le monde. Chacune de ces mesures est un pas en avant pour faire en sorte que tous les peuples autochtones du pays aient un accès permanent et véritable à leurs cultures et à leurs langues comme fondement de leur identité et de leur appartenance.

Les dirigeants et les communautés autochtones savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin, et le gouvernement du Canada s'engage à être là pour les soutenir. C'est en travaillant en étroite collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis que nous trouverons des moyens de renforcer les langues autochtones et de faire en sorte qu'elles continuent d'être parlées pour les générations à venir.

Soyez des nôtres pour célébrer l'héritage riche et diversifié que les langues autochtones apportent à notre pays.

SOURCE Patrimoine canadien

