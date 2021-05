OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui après le dépôt, par la vérificatrice générale, du rapport d'audit de performance sur la réponse aux besoins en matière d'équipement de protection individuelle (EPI) et d'instruments médicaux :

« Nous remercions la vérificatrice générale pour ce rapport et ces recommandations et nous lui sommes reconnaissantes d'avoir souligné l'important travail effectué par le gouvernement du Canada, qui s'est rapidement mobilisé pour s'approvisionner en EPI et en instruments médicaux et distribuer ces produits à un moment où la demande à l'échelle mondiale était plus forte que jamais.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens reste notre priorité absolue. L'obtention des EPI et des instruments médicaux a été un élément crucial de la riposte du Canada contre la COVID-19 et de ses efforts pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Ce rapport met en évidence la façon dont l'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada ont contribué à répondre aux besoins des provinces et des territoires en EPI et en instruments médicaux. Il montre aussi que Services publics et Approvisionnement Canada a mobilisé des ressources sans interruption et a modifié ses activités d'approvisionnement afin d'acheter sans tarder l'équipement requis par le gouvernement du Canada pour réagir à la pandémie.

Le gouvernement du Canada accepte toutes les recommandations découlant de cet audit et s'affaire à y donner suite en vue d'être mieux préparé aux futurs problèmes de santé publique.

Grâce à ces recommandations et aux leçons tirées de la COVID-19, le Canada pourra non seulement adapter son intervention en cours face à cette pandémie, mais il pourra aussi mieux se préparer et faire preuve d'une plus grande efficacité la prochaine fois. »

L'honorable Anita Anand, C.P., députée

L'honorable Patty Hajdu, C.P., députée

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

