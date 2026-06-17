Déclaration des dirigeants sur la lutte contre le trafic de migrants

ÉVIAN, France, le 17 juin 2026 /CNW/ - « Nous, les dirigeants du G7, réaffirmons nos efforts soutenus visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants. Prenant acte des déclarations des dirigeants du G7 faites dans les Pouilles en 2024 et à Kananaskis en 2025, nous renouvelons notre engagement à prévenir, à combattre et à démanteler les réseaux du crime organisé qui tirent profit du trafic de migrants, de la traite de personnes et d'autres crimes de cette nature ainsi qu'à perturber les modèles d'affaires des entreprises du crime organisé. Des pays partenaires du G7, à savoir le Kenya et la République de Corée, appuient également la présente déclaration.

Le trafic de migrants et la traite de personnes sont de graves crimes transnationaux qui érodent le droit souverain des États d'avoir la mainmise sur leurs frontières et qui mettent la vie des victimes en danger. Nous sommes résolus à combattre la migration illégale organisée. Nous demeurons déterminés à lutter contre toutes les formes de mauvais traitements et d'exploitation de migrants et à garantir la protection des personnes les plus vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées de force.

En conséquence, nous demandons à nos ministres concernés de poursuivre les mesures robustes qu'ils ont déjà entreprises afin de donner suite au Plan d'action du G7 pour prévenir et combattre le trafic de migrants.

Nous prenons acte du travail réalisé actuellement en vue de l'adoption de sanctions ciblées et d'autres mesures restrictives contre des personnes et des entités impliquées dans le trafic de migrants, notamment le trafic en ligne, conformément à nos systèmes juridiques. À cet égard, nous rappelons notre détermination, exprimée lors de la présidence canadienne, à intensifier notre coopération avec les plateformes en ligne et d'autres parties prenantes pour qu'elles détectent, préviennent et retirent le contenu en ligne servant au trafic.

Nous resserrerons également la coopération avec les pays d'origine et de transit afin de démanteler les réseaux de trafic et de traite et de prévenir la migration illégale organisée. Pour ce faire, nous renforcerons nos efforts visant à améliorer la stabilité pour que les gens puissent vivre et s'épanouir dans leur propre pays. De plus, nous protégerons leur sécurité, leurs droits et leur dignité, notamment par de meilleures conditions économiques.

Nous soulignons l'obligation des États d'accepter le retour de leurs propres ressortissants et d'améliorer leurs processus pour offrir un retour rapide, sûr et digne, dans le respect des lois, des personnes qui n'ont pas le droit légal de rester dans nos territoires. Dans le respect des compétences nationales, nous constatons les nouvelles approches juridiques que certains membres explorent auprès de pays tiers afin de renforcer la gestion des migrations.

Cette déclaration est le fruit de discussions tenues entre les pays membres du G7 et d'échanges productifs de points de vue avec des pays partenaires. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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