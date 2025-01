OTTAWA, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Nous, dirigeants du G7, approuvons pleinement et soutiendrons l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas.

Cette importante nouvelle pourrait mener à la libération de tous les otages restants; faciliter encore davantage l'acheminement de l'aide humanitaire urgente; et permettre aux civils de rentrer chez eux et de reconstruire leur demeure pour ainsi rebâtir leur vie. Nous remercions l'Égypte, le Qatar et les États-Unis d'avoir agi sans relâche comme médiateurs dans le cadre de ces négociations, et nous exhortons toutes les parties à respecter les modalités de l'accord. De plus, nous demandons instamment à toutes les parties de négocier de manière constructive les phases subséquentes de l'accord, pour garantir sa pleine mise en œuvre et la fin définitive des hostilités.

Nous réitérons notre ferme condamnation du Hamas et des attaques terroristes concertées qu'il a perpétrées contre Israël le 7 octobre 2023. Nous déplorons les dizaines de milliers de vies perdues lors de ces violents attentats et depuis ces événements ainsi que l'immense souffrance des Palestiniens et des Israéliens.

Nous exhortons l'Iran et ses agents interposés à cesser toute nouvelle attaque contre Israël. Nous réaffirmons notre soutien à la sécurité d'Israël devant ces menaces.

Avec un cessez-le-feu qui sera bientôt instauré, il est également crucial de saisir cette occasion pour mettre un terme à la situation humanitaire catastrophique à Gaza, où les conditions ne cessent de se détériorer.

Nous exhortons toutes les parties à veiller au passage sûr, rapide et sans entrave des secours humanitaires et à assurer la protection des civils, notamment des travailleurs humanitaires. Le droit humanitaire international doit être respecté. Nous réitérons notre engagement à continuer de fournir une aide humanitaire et à entamer le travail de rétablissement rapide et de reconstruction à Gaza avec le soutien de la communauté internationale.

Nous réaffirmons notre appui à l'égard d'une démarche crédible vers l'instauration d'une paix devant mener à une solution à deux États où les Israéliens et les Palestiniens vivent côte à côte dans la paix, la dignité et la sécurité.

