Déclaration - Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale :

« En cette Journée mondiale de la santé mentale, nous réfléchissons à l'importance de la santé mentale et à la nécessité d'assurer un accès rapide à des soins de santé mentale de qualité pour les citoyens du Canada et du monde entier.

« La santé mentale, c'est la santé. À l'heure actuelle, de plus en plus de gens doivent composer avec un problème de santé mentale, comme la dépression ou l'anxiété. Au Canada, une personne sur cinq vit avec une maladie mentale et une personne sur trois en souffrira au cours de sa vie. Voilà toute l'importance du thème de la Journée mondiale de la santé mentale de cette année, "La santé mentale est un droit humain universel". En effet, il nous rappelle que tout le monde, partout, devrait avoir accès à des soins de santé mentale de grande qualité.

« Le gouvernement fédéral continue de travailler avec des partenaires des quatre coins du pays afin d'améliorer l'accès aux services de santé mentale. Nous investissons près de 200 milliards de dollars afin d'améliorer les soins de santé fournis aux Canadiens, notamment grâce à l'octroi de fonds aux provinces et aux territoires par le biais d'ententes bilatérales adaptées aux besoins de chacun, en mettant l'accent sur l'augmentation des services d'aide en matière de santé mentale et de toxicomanie dans l'ensemble du pays. Nous élaborons également des normes nationales pour veiller à ce que tous les Canadiens aient un accès équitable aux services, peu importe leur lieu de résidence. De plus, avec le lancement de la nouvelle ligne 9-8-8 pour la prévention du suicide le mois prochain, nous aiderons à sauver des vies en améliorant l'accès aux services de prévention du suicide, auxquels les Canadiens pourront accéder à tout moment et dans toutes les régions du pays.

« En matière de santé mentale, personne ne devrait avoir à mener son combat seul. En cette #JournéeMondialeDeLaSantéMentale, j'encourage tous les Canadiens à parler ouvertement de santé mentale. Ainsi, nous pourrons mettre fin à la stigmatisation et améliorer les soins de santé mentale pour tout le monde. »

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des idées suicidaires, communiquez en tout temps avec Parlons Suicide Canada en composant le 1-833-456-4566. Vous trouverez également d'autres ressources sur le portail Espace mieux-être Canada.

