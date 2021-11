OTTAWA, ON, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion de la journée Louis Riel :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Métis et à tous les Canadiens pour commémorer l'héritage du chef métis Louis Riel. On se souvient de lui pour son combat en faveur des droits, de la culture et de l'identité des Métis. Il a dirigé plusieurs mouvements, s'est battu pour les droits des Métis, et il continue d'inspirer tant de gens. Son leadership a mené à la création du Manitoba, cinquième province du Canada, le 12 mai 1870. Sa contribution à la Confédération canadienne et sa défense des Métis et de leurs droits ont fait de lui un personnage historique renommé et célébré.

En reconnaissant le leadership de Louis Riel, nous nous souvenons également que c'est un jour sombre de l'histoire du Canada. Malgré les nombreux appels à la clémence et les recommandations du jury de son procès, il a été exécuté pour trahison. En cette journée, nous nous souvenons de cette injustice et d'autres injustices passées, ainsi que du travail qu'il nous reste à accomplir ensemble pour mettre fin au racisme systémique au Canada pendant que nous progressons dans la voie de la réconciliation.

Notre gouvernement s'engage à poursuivre notre travail commun, en partenariat, pour renforcer les droits et la culture des Métis au Canada.

Nous encourageons tous les Canadiens à en apprendre plus sur Louis Riel, Gabriel Dumont, Cuthbert Grant et les autres leaders métis qui ont aidé à ouvrir la voie à un meilleur avenir pour les Métis.

