GATINEAU, QC, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a fait la déclaration suivante pour donner le coup d'envoi à la Semaine de l'épargne-études 2022 au Canada.

« Les jeunes Canadiens ont été confrontés à de nombreux défis au cours de la pandémie, y compris l'instabilité financière, et la rareté des emplois et des possibilités de formation. Un investissement dans les études postsecondaires procure des avantages durant toute la vie. Les jeunes Canadiens ont besoin - et méritent - d'avoir la meilleure chance de poursuivre leur apprentissage après l'école secondaire, que ce soit dans une école de métiers, un collège ou une université. Le gouvernement du Canada est déterminé à offrir à tous les Canadiens une chance de réussir.

Pour bon nombre d'entre eux, la poursuite d'études postsecondaires exige une planification et une épargne prudentes. La Semaine de l'épargne-études nous donne l'occasion de souligner les avantages d'épargner tôt pour les études postsecondaires d'un enfant et de sensibiliser les jeunes aux nombreuses mesures de soutien qu'offre le gouvernement du Canada.

Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à planifier et à épargner pour les études postsecondaires d'un enfant. Cela commence par l'ouverture d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), qui ouvre la voie à d'autres incitatifs comme le Bon d'études canadien et la Subvention canadienne pour l'épargne-études. Comme aucune contribution personnelle n'est requise, le Bon d'études canadien en particulier est là pour aider les familles qui en ont le plus besoin. Je vous invite à en discuter avec votre fournisseur de services financiers local, qui pourra vous accompagner tout au long du processus.

Cette semaine, des partenaires communautaires se réunissent pour aider les Canadiens à en apprendre davantage sur les avantages des REEE, qui peuvent rendre les études postsecondaires plus accessibles en aidant à payer les dépenses liées aux études comme le logement, le transport, les frais de scolarité et les livres. Nous voulons nous assurer que les étudiants canadiens profitent du soutien que le gouvernement a mis en place pour offrir de l'aide financière et des occasions de formation, et pour rendre l'éducation plus abordable.

Nous voulons nous assurer que les enfants possèdent les compétences dont ils ont besoin pour réussir, et les études postsecondaires constituent la première étape pour acquérir ces compétences qui les aideront tout au long de leur vie. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour rendre les études postsecondaires plus abordables. Nous avons récemment annoncé qu'à partir d'avril 2023, les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis seraient libres d'intérêts de manière permanente, y compris les prêts en cours de remboursement. En moyenne un emprunteur étudiant économisera 410 $ par année en raison de l'élimination des intérêts sur son prêt. En outre, le Programme d'aide au remboursement a été amélioré pour permettre aux emprunteurs de gagner un salaire plus élevé avant d'avoir à rembourser leur prêt et les mesures de soutien du Programme canadien d'aide financière aux étudiants ont été rendues plus accessibles puisqu'elles ont été élargies de sorte à inclure les personnes ayant une invalidité persistante ou prolongée. Enfin, les jeunes Canadiens qui atteignent l'âge de 18 ans peuvent présenter eux-mêmes une demande de Bon d'études canadien si leurs parents ne l'ont pas fait.

Chaque contribution à l'éducation compte, quel que soit le montant, et aidera à améliorer les perspectives d'avenir d'un enfant. Cette Semaine de l'épargne-études, apprenez-en plus sur les avantages d'épargner pour demain et commencez à planifier aujourd'hui. Nous savons que la pandémie a été difficile pour les jeunes Canadiens et nous serons là pour eux aussi longtemps qu'il le faudra. »

Liens connexes

Information sur l'épargne-études

Mois de la littératie financière

Suivez‑nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819 994-5559, [email protected]