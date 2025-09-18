GATINEAU, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hadju, le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État aux Petites Entreprises et au Tourisme, l'honorable Rechie Valdez, ont publié la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de l'égalité de rémunération :

« Rémunérer les gens équitablement n'est pas seulement ce qu'il est juste de faire : c'est aussi nécessaire pour que l'économie fonctionne pour tout le monde. Dans notre pays, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, vous méritez de recevoir le même salaire que les autres personnes qui font le même travail. Les écarts de rémunération nous montrent sur quels points le système ne fonctionne pas comme il le devrait. En 2024, les femmes de 25 à 54 ans travaillaient plus que jamais, avec un taux de participation au marché du travail record de 85,1 %. Pourtant, elles ne gagnaient toujours que 87 cents pour chaque dollar gagné par un homme. L'écart est encore plus grand pour les femmes noires, autochtones et racialisées.

Il en résulte une réduction de la rémunération gagnée tout au long d'une vie, autant par la personne qui travaille que pour sa famille. Combler cet écart n'est pas seulement une question d'équité : il s'agit de veiller à ce que le Canada ne laisse aucun potentiel inexploité.

De plus, le gouvernement du Canada a été informé d'allégations de travail non rémunéré et de conditions de travail injustes dans le secteur aérien. Ces allégations sont graves. C'est pourquoi nous avons lancé une enquête sur le travail non rémunéré dans le secteur aérien afin d'entendre les témoignages des représentants des employeurs et des employés de ce secteur. Les agents et agentes de bord jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des passagers et des membres d'équipages canadiens durant leurs déplacement et méritent d'être rémunérés pour leur travail.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes pour renforcer le principe de l'égalité de rémunération. En vertu du Code canadien du travail, les employés sous réglementation fédérale doivent recevoir un salaire égal ou supérieur au salaire minimum. La Loi sur l'équité salariale va plus loin et exige que les employeurs fassent un examen proactif de la façon dont ils rémunèrent leurs employés et corrigent tous les écarts de rémunération. Le gouvernement a également lancé Equi'Vision, un site Web public qui est le premier du genre, pour mieux faire connaître les écarts de rémunération et les taux de représentation des femmes, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et des membres des minorités visibles - les quatre groupes désignés visés par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui travaillent dans le secteur privé sous réglementation fédérale. La transparence salariale est un puissant outil de changement. Ce sont des outils comme celui-ci qui favorisent le changement, protègent les travailleuses et les travailleurs et permettent de créer une économie plus juste pour tout le monde.

Nous faisons des investissements concrets pour éliminer les obstacles et créer des possibilités économiques. Grâce au Fonds de renforcement des capacités pour les femmes et au Fonds d'opportunités économiques et de leadership pour les femmes, plus de 300 organismes ont reçu une aide pour s'attaquer aux causes profondes des écarts de rémunération et de l'inégalité des genres. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat a également aidé plus de 400 000 femmes à démarrer ou à faire croître leur entreprise, ce qui représente une contribution importante à l'économie du Canada.

Personne ne devrait travailler gratuitement dans notre pays. Ensemble, nous faisons en sorte que personne ne soit laissé pour compte.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, 343-540-6643, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]