QUÉBEC, le 19 juill. 2022 /CNW/ - Service Canada tient à rappeler que les services de passeport seront offerts durant les vacances de la construction, du 25 juillet au 5 août 2022.

Afin de répondre aux besoin de services de passeport des clients, un triage a été mis en œuvre afin d'offrir une approche plus poussée et propre à chaque citoyen aux bureaux spécialisés dans les passeports de Montréal, Québec et Gatineau, avec un plus grand nombre de gestionnaires et de cadres apportant leur aide aux citoyens et discutant directement avec eux.

En ce qui concerne le triage, le personnel se concentre sur les communications claires avec les citoyens et accorde la priorité à ceux dont les besoins sont urgents, c'est-à-dire les personnes qui voyageront dans les 24 à 48 heures. Ils dirigent également les citoyens qui voyageront plus tard vers le mode de prestation le plus approprié afin de répondre à leurs besoins en matière de passeport et de faire en sorte que leurs plans de voyage ne soient pas interrompus. Entre autres, cela suppose de mieux utiliser le réseau, qui compte plus de 90 Centres Service Canada au Québec, et de veiller à ce que tous les centres aient le personnel, la technologie et la capacité de traitement nécessaires pour offrir des services de passeport sur rendez-vous aux citoyens dont la situation est moins urgente et qui ont été redirigés vers eux dans le cadre du processus de triage.

Dans les bureaux de passeport du Québec, le triage est effectué selon les quatre catégories suivantes :

Voyage dans les 24 à 48 heures

Transfert d'un dossier de passeport (pour les citoyens qui ont déjà présenté leur demande par la poste ou dans un Centre Service Canada)

Voyage d'ici 3 à 10 jours

Récupération d'un passeport

La priorité sera accordée aux personnes qui voyagent dans les 24 heures, puis dans les 48 heures. Les citoyens qui se présentent sur place ou y sont déjà recevront un billet indiquant l'heure approximative à laquelle ils doivent revenir pour obtenir des services dans un site spécialisé dans les passeports. Une preuve de voyage ou de besoin est nécessaire.

Il est possible de consulter les temps d'attente approximatifs pour les services en personne dans les sites spécialisés dans les passeports à Canada.ca. Compte tenu de l'arriéré actuel, il se pourrait qu'on demande aux citoyens de fournir de nouveau leurs photos et la documentation originale pour obtenir des services plus rapidement. Les citoyens qui choisissent les services en personne sans rendez-vous doivent avoir en main toute la documentation requise pour une demande de passeport, qu'ils renouvellent un passeport ou en demandent un nouveau pour un adulte ou pour un enfant.

Si un voyage est prévu dans la prochaine semaine et que les citoyens ont posté leur demande de passeport ou qu'ils se sont présentés à un Centre Service Canada qui n'est pas spécialisé dans les passeports et qu'ils n'ont pas reçu leur passeport, ils devraient aller à leur bureau de passeport le plus près pour faire une demande de transfert de leur dossier.

Il est à noter que les personnes âgées de 15 ans et moins qui entrent aux États-Unis par voie terrestre ou navigable et qui ne détiennent pas un passeport valide ne doivent avoir en leur possession que l'un des documents suivants pour traverser la frontière : l'original ou une copie de leur certificat de naissance, ou l'original de leur certificat de citoyenneté canadienne.

Service Canada remercie tous les Canadiens de leur patience pendant que ses employés travaillent sans relâche pour garantir que les citoyens recevront leur passeport le plus rapidement possible.

Les faits en bref

Service Canada a délivré 363 000 passeports entre le 1 er avril 2020 et le 31 mars 2021.

a délivré 363 000 passeports entre le 1 avril le 31 mars 2021. Service Canada a délivré 1 273 000 passeports entre le 1 er avril 2021 et le 31 mars 2022.

a délivré 1 273 000 passeports entre le 1 avril le 31 mars 2022. Depuis le 1 er avril 2022, Service Canada a délivré 556 796 passeports.

avril 2022, Service Canada a délivré 556 796 passeports. Le gouvernement s'attend à recevoir 4,3 millions de demandes de passeport au cours de l'exercice 2022‑2023.

Liens connexes

Passeports canadiens et autres documents de voyage - Canada.ca

Trouver un bureau de Service Canada

Bienvenue à l'outil de prise de rendez-vous eServiceCanada - E-service Canada.ca

Statistiques sur le Programme de passeport - Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]