10 févr, 2026, 16:55 ET
OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
11 h 30
|
Le premier ministre s'envolera vers Halifax, en Nouvelle-Écosse.
|
Note à l'intention des médias :
|
Halifax (Nouvelle-Écosse)
|
15 h 05
|
Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité du Canada et bâtir nos industries de la défense.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
16 h 50
|
Le premier ministre visitera un chantier de construction de logements abordables.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
19 h 30
|
Le premier ministre s'envolera vers Munich, en Allemagne.
|
Fermé aux médias
