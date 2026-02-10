OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ -

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



11 h 30 Le premier ministre s'envolera vers Halifax, en Nouvelle-Écosse.





Halifax (Nouvelle-Écosse)

15 h 05 Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité du Canada et bâtir nos industries de la défense.





16 h 50 Le premier ministre visitera un chantier de construction de logements abordables.





19 h 30 Le premier ministre s'envolera vers Munich, en Allemagne.





