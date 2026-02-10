Le mercredi 11 février 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

10 févr, 2026, 16:55 ET

OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00           

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


11 h 30           

Le premier ministre s'envolera vers Halifax, en Nouvelle-Écosse.



Halifax (Nouvelle-Écosse)

15 h 05           

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité du Canada et bâtir nos industries de la défense.



16 h 50           

Le premier ministre visitera un chantier de construction de logements abordables.



19 h 30           

Le premier ministre s'envolera vers Munich, en Allemagne.



