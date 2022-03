Équipe Canada portera les espoirs et les rêves du Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022

GATINEAU, QC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada est fier des 49 athlètes et guides ainsi que des entraîneurs qui représenteront le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022. Ils ont surmonté de nombreuses difficultés pendant la pandémie et sont maintenant prêts à s'illustrer durant les compétitions.

Des familles, des amis et des communautés entières ont soutenu ces athlètes et les ont aidés à atteindre leurs objectifs. Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif au pays et il aide nos athlètes à atteindre l'excellence. Nous savons que les athlètes canadiens redonnent à leurs communautés de nombreuses façons, notamment en incitant nos jeunes à mener une vie saine et active, et en leur donnant envie d'aller au bout de leurs rêves.

Le gouvernement du Canada partage également les préoccupations de la communauté sportive internationale et condamne avec la plus grande fermeté les actions horribles et injustifiées de la Russie contre l'Ukraine. Nous sommes solidaires du courageux et résilient peuple ukrainien, et nous saluons la décision du Comité international paralympique d'exclure les athlètes russes et bélarusses des Jeux paralympiques d'hiver de 2022. C'était la décision à prendre. Nous continuerons à travailler avec nos homologues sportifs internationaux pour que la Russie et le Belarus soient tenus responsables de leurs actions.

Dans le contexte mondial actuel, nos athlètes nous rappellent que le sport peut contribuer à créer une société diversifiée et ouverte, une société où tout le monde est bienvenu et où personne n'est laissé pour compte. Malgré la froidure de la neige et de la glace, les Canadiens et Canadiennes sont des gens chaleureux et extrêmement fiers des athlètes d'Équipe Canada!

Allez Canada!

